W lutym ubiegłego roku syn Cindy Crawford - Presley Gerber, pochwalił się nowym tatuażem - odważył się przyozdobić swój policzek. Dziary na twarzy są ostatnio bardzo popularne szczególnie wśród celebrytów. Gerber wybrał studio Jon Boy Tattoo. Ostatnio był widziany w Malibu. Paparazzi uwiecznili coś, co od razu przykuwa uwagę.

Presley Gerber już bez tatuażu na twarzy. Rok temu nie żałował swojej decyzji

21-latek spacerował ze swoją dziewczyną - Sydney Brooke, ulicami Malibu. Jeśli przyjrzymy się zdjęciom dokładnie, to widać, że Presley Gerber nie ma już tatuażu na twarzy. Z Instagrama zniknęło także zdjęcie, które Gerber opublikował tuż po wizycie w salonie tatuażu. Prawdopodobnie zapomnielibyśmy, kiedy dziara została wykonana, gdyby nie post tatuażysty.

Gdybym myślał, że to zrujnuje mi twarz lub nie chciałem tego, nie zrobiłbym tego - powiedział rok temu Gerber na Instagramie Live.

Czyżby jednak żałował decyzji podjętej w ubiegłym roku? A może poszedł za głosem swojej mamy? Podczas publikacji pierwszego zdjęcia tatuażu, Presley podpisał go dość wymownie słowami "Sorry mom". Ponadto jest to jedynie zdjęcie na Instagramie Jon Boy Studio, które ma wyłączoną możliwość komentowania.

To nie koniec zmian w wizerunku młodego Gerbera

Na zdjęciach możemy także zauważyć, że jego tatuaże na szyi stały się dużo bledsze. Szyja Presleya Gerbera wygląda tak, jakby zaczynały z niej znikać także zdobiące ją dziary. Czyżby syn Cindy Crawford zdecydował się pójść o krok dalej? Co mogło wpłynąć na jego decyzję? Tego jeszcze nie wiemy. Zabieg laserowego usunięcia tatuażu jest jednak bolesny i często wiąże się z kilkoma sesjami. Powód musiał być poważny.

Jak wyglądał syn Cindy Crowford przez zabiegiem usuwania tatuaży? Trzeba przyznać - dziar było dość sporo.