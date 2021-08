Zdrowie psychiczne przestało już być tematem tabu także w show-biznesie. Głośno o swoich problemach mówi książę Harry czy Britney Spears, która walczy o zniesienie kurateli. O cieniach sławy i problemach ze zdrowiem opowiada coraz więcej znanych i lubianych, dzięki czemu osoby z zaburzeniami przestają być stygmatyzowane. Do tego grona dołączyła właśnie Beyonce, która w najnowszym wywiadzie wspomniała o wysokiej cenie, którą musiała zapłacić za wielki sukces.

Beyonce: Zmagam się z bezsennością przez połowę mojego życia

Na początku kariery Beyonce bardzo wielką wagę przykładała do wytycznych szefów wytwórni fonograficznych, którzy wymagali od niej idealnej sylwetki, aby jak najlepiej prezentowała się w błysku fleszy. W pogoni za ideałem piosenkarka zatraciła się i zaczęła mieć problemy z odżywianiem. Co więcej, wymagała od siebie zbyt wiele, co przełożyło się również na jej zdrowie psychiczne. Jak sama przyznaje, przez ponad połowę swojego życia zmaga się z bezsennością.

Myślę, że podobnie jak wiele innych kobiet, czułam presję bycia kręgosłupem mojej rodziny i firmy. Nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo to odbija się na moim zdrowiu psychicznym i fizycznym. Nie zawsze stawiałam siebie na pierwszym miejscu. Zmagam się z bezsennością przez ponad połowę mojego życia - wyznała w rozmowie z "Harper's Bazaar".

Beyonce jest już na szczycie od kilkunastu lat. Jej piosenki nie schodzą z list przebojów, a bilety na jej koncerty rozchodzą się bardzo szybko. Artystka jak mało kto wie, jak bardzo show-biznes potrafi być brutalny. O tym równie opowiedziała.

W tej branży łatwo się bardzo szybko zatracić. Ona zabiera twojego ducha i światło, a potem cię wypluwa. Widziałem to niezliczoną ilość razy, nie tylko z celebrytami, ale także producentami, reżyserami, dyrektorami itp. Show-biznes nie jest dla wszystkich. Długo walczyłam o ochronę swojego zdrowia psychicznego i prywatności - dodała piosenkarka.

Głos tak wielkiej gwiazdy w sprawie dbania o zdrowie psychiczne z pewnością zrobi wiele dobrego!

Beyonce Harper's BAZAAR

