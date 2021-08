Anna Lewandowska od lat przekonuje, że warto prowadzić aktywny tryb życia i zdrowo się odżywiać. W jej domu raczej nie można uświadczyć kalorycznych chipsów czy tabliczek czekolady. Trenerka stawia na pełnobiałkowe potrawy, do których od najmłodszych lat przekonuje córki. Co podała na śniadanie Klarze i Laurze?

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska zorganizowała Q&A. Odpowiedziała na pytania o alkohol

Czym Anna Lewandowska karmi córki? Jajeczne śniadanie, ale inaczej podane

Anna Lewandowska jest w stałym kontakcie z użytkownikami Instagrama, gdzie wrzuca każdego dnia mnóstwo treści. Najczęściej są to filmy motywacyjne, ukazujące gwiazdę, jak ćwiczy na sali treningowej. Za aktywnym trybem życia idzie również zdrowe odżywianie, o którym Anna wspomina na każdym kroku. W środę rano zaprezentowała, jakie śniadanie przygotowała córkom. Laura pałaszowała jajecznicę, natomiast Klara znalazła na talerzu jajko sadzone z ogórkiem i papryką. Na drugie śniadanie dziewczyny dostały mus, który pochodzi ze sklepu ich znanej mamy.

To będzie dobry dzień - informowała Lewandowska.

Czym Anna Lewandowska karmi córki? screen IG

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski został sam z córkami. "Tymczasem w domu...". Oby nie skończyło się tak, jak w przypadku Edyty Pazury

Anna Lewandowska to także przeciwniczka wszystkich glutenowych produktów - na swoim blogu publikuje wiele treści na zdrowe ciasta. Od czasu do czasu zdarza się jej jednak samej przekąsić coś niezdrowego - jak na przykład ostatnio, kiedy podczas wakacji zajadała się tłuściutką pizzą. Jednak jak to mówią, wszystko jest dla ludzi, ważne, by znać umiar.

A teraz najważniejsze pytanie - na śniadanie preferujecie jajecznice czy może jajko sadzone? Dobrze wiemy, że zdania bywają podzielone!