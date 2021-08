Tom Hanks i jego żona Rita Wilson byli jednymi z pierwszych celebrytów, którzy zostali zakażeni koronawirusem. COVID-19 nie był dla nich łaskawy. Aktor znacznie łagodniej przechodził zakażenie niż jego małżonka. Kobieta cierpiała na koszmarne nudności, straciła węch, miała wysoką gorączkę. Okazuje się, że przykre doświadczenia rodziców nie zrobiły wrażenia na ich synu. Chet Hanks zadeklarował, że nie zamierza się zaszczepić.

Syn Toma Hanska nie chce się szczepić przeciwko COVID-19

Syn Toma Hanska, Chet, opublikował na Instagramie wideo, w którym wywołał prawdziwą burzę. Na nagraniu mężczyzna siedzi w samochodzie i wypowiada się do kamery. Zaczął całkiem łagodnie.

Biorąc pod uwagę liczbę znajomych mi osób, które ostatnio zachorowały na COVID, a ich liczba wciąż rośnie, ważne jest, abym powiedział, że się zaszczepiłem i myślę, że każdy powinien to zrobić. To naprawdę ważne. Musimy uważać na siebie nawzajem.

Nagle 31-latek zmienił ton i zaczął wykrzykiwać do kamery:

S**o! Nigdy nie miałem COVID. Przestańcie z tym, ok? Jeśli jesteś chory, zostań w domu. Mam dość noszenia tej sku**********j maski. To tylko pie*****a grypa. Nie wbijesz we mnie tej je****j igły.

Syn Toma Hanksa oskarżony o napaść, pobicie, rasizm i przemoc psychiczną

To jednak nie wszystko, dalej brnął w otchłań swojej głupoty.

Szczepionka powinna być wyborem, a nie wymaganiem, żebyśmy mogli korzystać z naszych podstawowych praw. Tak, powiedziałem to.

Internauci nie pozostawili wypowiedzi Cheta bez reakcji.

Największa kampania na rzecz szczepień powinna brzmieć: Czy naprawdę chcesz być jak Chet Hanks? - czytamy na Twitterze.

Szczerze mówiąc, jeśli przyjmujesz jakąkolwiek radę od Cheta Hanksa na temat dosłownie wszystkiego w życiu, musisz ponownie ocenić całe swoje istnienie - dodał inny użytkownik.

Wypowiedź celebryty zaskakuje - zwłaszcza że jego rodzice mogli podzielić się z nim doświadczeniami na temat przebycia choroby. Specjaliści na całym świecie apelują, by się szczepić, bo to jedyna droga, by zatrzymać rozprzestrzeniającego się i mutującego wirusa. Profesor Grzesiowski zachęca Polaków do przyjmowania dawek z przeciwciałami na COVID, przedstawiając statystyki, które jasno wskazują - umierają i chorują w dużej mierze ci, którzy nie są zaszczepieni. Zaproponował również antyszczepionkowcom pewną alternatywę.

Na przykład osoba, która jest niezaszczepiona i nie deklaruje, że w tej chwili chce się szczepić, podlega co trzy-cztery dni testowi, tak aby cały czas mieć pewność, że jest zdrowa - proponował jakiś czas temu ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19.

Drodzy, podejmujmy mądre decyzje, bierzmy odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za bliskich. Medycy są od leczenia, warto im zaufać.