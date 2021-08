Karola Strasburgera nikomu dziś przedstawiać nie trzeba. Od lat możemy go oglądać w "Familiadzie", gdzie raczy uczestników teleturnieju i widzów TVP "wesołymi" żartami. Karierę rozpoczął już jednak ponad 50 lat temu w serialu "Kolumbowie". Potem był agentem numer jeden, w "Nocach i dniach" zrywał nenufary w niezapomnianej scenie, spiskował też w "Wielkim Szu" wraz z Janem Nowickim. Ale nie każdy wie, że w młodości występował w cyrku.

Karol Strasburger opowiedział o przerażającym wypadku

W młodości aktor trenował gimnastykę sportową i spełniał się jako akrobata w cyrku. W "Dobrym Tygodniu" postanowił wrócić wspomnieniami do tego czasu. Niestety, nie były to tylko miłe chwile, bo w trakcie pracy Karol Strasburger miał poważny wypadek, który mógł przypłacić życiem. Aktor wykonywał bowiem niebezpieczne akrobacje, włącznie ze "skokiem śmierci", który przypomina skok na bungee. Wtedy doszło do tragedii.

Miałem w trakcie jego wykonywania poważny wypadek. Urwały się liny i to się źle dla mnie skończyło. Trafiłem do szpitala ze wstrząsem mózgu i byłem cały połamany - powiedział.

Na szczęście, jak wiemy, Karol Strasburger wrócił do zdrowia i sprawności, ale na powrót do akrobatyki się nie zdecydował. Nie zrezygnował jednak z cyrku - występował jako konferansjer w Polsce oraz Finlandii. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" dodał, że witał gości i zapowiadał popisy cyrkowców.

A umiejętności cyrkowe przydały mu się także w pracy aktora - w jednym z odcinków kultowego serialu "07 zgłoś się" zagrał akrobatę-przestępcę Adama Kunce. A odcinek nosi rzecz jasna tytuł "Skok śmierci".