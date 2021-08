W 411. odcinku walkę o milion kontynuował Jan Sękowski. Mężczyzna zaczął grę od pytania za 125 tysięcy złotych. Niestety, nie był pewny odpowiedzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Tego nie da się 'odzobaczyć', czyli wpadki telewizyjne, które zapamiętamy na długo

"Milionerzy". Interpol ma główną siedzibę w...? Uczestnik wykorzystał koło ratunkowe

W rundzie dziewiątej Hubert Urbański zapytał uczestnika o to, w jakim mieście znajduję się główna siedziba Interpolu. Pytanie, choć nie było podchwytliwe, jak wiele z zagadnień w "Milionerach", to nie należało również do najłatwiejszych.

Gdzie główną siedzibę ma Interpol?

A. we francuskim Lyonie

B. w brytyjskim Manchesterze

C. w amerykańskim Dallas

D. w austriackim Salzburgu

Po usłyszeniu wariantów, początkowy entuzjazm Jana Sękowskiego opadł. Uczestnik zdał sobie sprawę, że nie ma wśród nich odpowiedzi, na którą liczył. Pomimo to, jedna opcja wydawała mu się najbardziej prawdopodobna.

Odpowiedzi bardzo dużo mi nie dały, na pierwszy rzut oka. Świta mi gdzieś Francja, ale chyba za mało, żeby zaznaczać to bez konsultacji z moim przyjacielem

Po chwili więc Hubert Urbański zadzwonił do przyjaciela uczestnika, Piotra. Ten również nie był pewny żadnego wariantu, ale zasugerował odpowiedź A.

Janek, serio, nie wiem. Świta mi Lyon, ale to jest strzał.

Po rozmowie z Piotrem uczestnik ostatecznie zaznaczył pierwszą odpowiedź, która wydawała się mu najbardziej prawdopodobna.

"Milionerzy". Interpol ma główną siedzibę w...? Znamy poprawną odpowiedź

Tym sposobem mężczyzna wywalczył 125 tysięcy złotych, jak się bowiem okazuje, francuski Lyon jest poprawną odpowiedzią. Główna siedziba została przeniesiona do kraju nad Sekwaną w 1989 roku.

Znalibyście odpowiedź na to pytanie?