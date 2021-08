Kilka dni temu odbyło się jedno z najbardziej hucznych wesel w polskim show-biznesie. 7 sierpnia sakramentalne "tak" powiedzieli sobie Joanna Opozda i Antoni Królikowski. Na ślubie oprócz rodziny państwa młodych zjawiła się cała masa celebrytów m.in. Marina Łuczenko, Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan, czy Tomasz Oświeciński. Kilka dni po uroczystości emocje powoli opadają. Świeżo upieczeni małżonkowie dochodzą do siebie po weselu, za to mama pana młodego już wyleciała z kraju. Wybrała wyjątkowe i romantyczne miejsce.

Mama Antka Królikowskiego - Małgorzata Ostrowska-Królikowska również zrobiła niemałe wrażenie na zebranych przed kościołem fotoreporterach. Aktorka postawiła na długą, prostą suknię przewiązaną w pasie. Do tego dobrała naszyjnik z pereł z turkusowymi akcentami. Jak się okazuje, teściowa Joanny Opozdy wybrała się w podróż po ślubie syna znacznie szybciej niż on i jego żona. Zaledwie kilka dni później pochwaliła się już pierwszymi zdjęciami z malowniczej Francji. Po fotkach, które zamieściła, można wnioskować, że jest w Paryżu.

Co ciekawe, jeszcze kilka dni temu odpoczywała tam była dziewczyna Antka - Julia Wieniawa. Przypomnijmy, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska dażyła wielką sympatią Julkę i chętnie wychwalała ją w wywiadach, nawet po rozstaniu z jej synem. Myślicie, że gdyby natknęły się na siebie na paryskich ulicach, to skoczyłyby razem na kawę?

