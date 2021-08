Meghan Markle ma zakaz wstępu do pałacu? Królowa miała być bezwzględna

Meghan Markle miała dostać kategoryczny zakaz pojawiania się na terenie Pałacu Buckingham i przyległych terenach królewskich - donosi amerykański tabloid "National Enquirer". Za wszystkim miała stać królowa, która jest wściekła z powodu ostatnich wyznań księcia Harry'ego i jego żony w mediach.

Meghan Markle ma zakaz wstępu od królowej? Tabloid nie ma wątpliwości

Książę Harry i Meghan Markle od ponad roku mieszkają w USA. Od tamtej pory Meghan ani razu nie przyleciała jeszcze do Wielkiej Brytanii. Oficjalne powody były oczywiste. Najpierw żona księcia była w ciąży i lekarz nie zalecał jej podróżowania. Później natomiast na świat przyszła córka pary Lilibet Diana, co spowodowało, że Meghan nie pojawiła się na odsłonięciu pomnika księżnej Diany, które odbyło się 1 lipca. Wówczas dziecko było zbyt małe, by towarzyszyć rodzicom, a sama świeżo upieczona mama musiała się nim zająć. Tym samym książę Harry był osamotniony w swoich wizytach na królewskim dworze. "National Enquirer" twierdzi, że oprócz ciąży i porodu jest jeszcze inny, podstawowy powód, dlaczego Meghan Markle nie pojawia się w pałacu - zakaz od królowej. Ta miała być wściekła od momentu wydania książki "Finding freedom", która porusza tematy głośnego odejścia z rodziny królewskiej. Choć para oświadczyła, że nie brała udziału w jej tworzeniu, królowa Elżbieta miała być nieugięta pod względem wstępu Meghan na dwór. Jednocześnie jej wnuk miał zachować możliwość widywania się z rodziną.

Oliwy do ognia dolał słynny wywiad z Oprah Winfrey i postępujące po nim zwierzenia książęcej pary w mediach. Tabloid wysnuwa teorie, że babcia księcia Harry'ego w jednej z rozmów miała zwrócić się do jego żony, że ta nie należy do rodziny. Co więcej, królowa miała stracić zaufanie do książęcej pary i podobno obwinia właśnie Meghan za zachwianie wizerunku monarchii. Jedno jest pewne - jeśli Meghan Markle pojawi się na dworze, nie spotka się raczej z ciepłym przyjęciem.