W ostatnim odcinku programu w "W kontrze" Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz połączyli się z Jackiem Ozdobą. Zaprezentowali mu nagranie posłanek Lewicy, które zostało opublikowane na TikToku. "

Ja już się szykuję na tego gościa, który zaraz będzie i go przyduszę tym filmikiem - zapowiedział Jakimowicz.

No to duśmy - dodała Ogórek.

Wiceminister wyśmiał to, co zrobiły posłanki, a wtórowali mu prowadzący - zapominając najwyraźniej, co sami zrobili na wizji kilka miesięcy wcześniej.

Zobacz wideo Posłanki Lewicy tańczą na TikToku

Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz śmieją się z posłanek Lewicy

Film został nakręcony przez posłanki Lewicy w celu przyciągnięcia na spotkania, które będą się odbywać w całej Polsce. Trasa nosi nazwę "Zrobimy to lepiej". Na TikToku opublikowała go Beata Maciejewska, a oprócz niej przed kamerą pląsała także Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanki tańczą w rytm muzyki i zapraszają na pikniki.

Jakimowicz i Ogórek mieli niezły ubaw z tego, co zobaczyli. Prowadzący program zaczął rozmowę z Jackiem Ozdobą od pytania, czy ten wziąłby udział w takim projekcie.

Wtedy rozumiem, że była taka idea, że jaka partia, taki "Muppet Show", ale nie będę aż taki złośliwy. Nie wziąłbym udziału w czymś takim - odpowiedział, wywołując śmiech u prowadzących.

Ozdoba przyznał, że zaskoczyła go zwłaszcza Maciejewska:

Pani redaktor zwróciła na to uwagę, że chodzi o panią poseł Maciejewską, która wydawało mi się, że jest poważną kobietą. Bo pani Scheuring-Wielgus już różne rzeczy dziwne robiła. (...) To jest niepoważna polityka, to jest nastawienie na show, na emocje po to, żeby tylko zdobyć korzyści wyborcze - dodał.

Ogórek przez całą rozmowę nie ukrywała rozbawienia zaistniałą sytuacją. Zapomniała najwyraźniej, że w styczniu, razem z Jarosławem Jakimowiczem, tańczyli do utworu Modern Talking, "You're My Heart, You're My Soul". On udawał, że gra na gitarze, a ona poczuła się jak na dyskotece. Ich popis został skrytykowany przez wielu widzów i został uznany za żenujący.