Ewa Farna jest piosenkarką popularną nie tylko w Polsce, ale też i w Czechach. Wokalistka pochodzi z polskiej rodziny mieszkającej na Zaolziu. W domu rodzinnym mówiła gwarą cieszyńską, śpiewa w dwóch językach, a nawet i trzech - cover "I will always love you" wyszedł jej znakomicie!

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Farna odniosła się do wypowiedzi swojej mamy, że musi schudnąć

"Taniec z Gwiazdami". Zając nagrała z zaskoczenia Bieniuk na sali. Co za ruchy!

Ewa Farna oburzona zachowaniem czeskiego premiera. Przyszedł na jej koncert. "Czuję się wykorzystana"

Premier Czech, Andrej Babiš, zmieścił niedawno w mediach społecznościowych zdjęcie na tle sceny i wpis, że 6 sierpnia uczestniczył w koncercie Ewy Farnej.

Bardzo podobał mi się koncert Ewy Farnej w Trebívlicach - szef czeskiego rządu na Facebooku.

Wokalistka nie była zachwycona jego zachowaniem. W Republice Czeskiej trwa właśnie kampania wyborcza przed październikowymi wyborami. Ewa Farna uznała, że premier wykorzystał jej koncert do "robienia" polityki. Szybko odpowiedziała na jego wpis.

Staram się łączyć ludzi muzyką, a nie robić politykę w czasie koncertów. Jest mi źle z tym, że ją tam sprowadziłeś. Czuję się wykorzystana.

Ewa Farna jest właśnie w trakcie trasy koncertowej. Po dłuższej przerwie związanej z narodzinami dziecka artystka nagrała nowy singiel "Ciało", który porusza temat ciałopozytywności i problemów z akceptacją wyglądu.

Miał być z córką na pizzy, a nie w wannie z niewolnicą seksualną Jeffreya Epsteina

Przypomnijmy, Ewa Farna jest jedną z popularniejszych artystek w Polsce i Czechach. Zaczynała od występów w konkursach piosenki po obu stronach granicy. Przełom przyniósł jej udział w programie "Szansa na sukces". Wokalistka miała wówczas zaledwie 11 lat. Do teraz utwory Ewy Farnej zostały odsłuchane ponad 30 milionów razy na Spotify, a teledyski zyskały ponad 300 milionów wyświetleń na YouTubie.