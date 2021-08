Mateusz Borkowski "Big Boy" jest jednym z popularniejszych uczestników show TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Szybko zdobył sobie sympatię widzów, a jeszcze bardziej podbił ich serca, kiedy rozpoczął walkę z nadwagą. Teraz dumnie prezentuje efekty przemiany.

Zobacz wideo Mateusz Borkowski "Big Boy": Olewam hejterów

Mateusz Borkowski "Big Boy" prezentuje nowe zdjęcia. Fani pod wrażeniem

"Big Boy" od lat zmagał się z nadwagą, która zagrażała jego zdrowiu i uniemożliwiała normalne funkcjonowanie. "Big Boy" w krytycznym momencie życia ważył nawet 250 kilogramów. Pięć lat temu postanowił to zmienić. Osiągnął spektakularne efekty. Zrzucił aż 170 kilogramów! Teraz chętnie prezentuje swoje zdjęcia w sieci. Fani są pod ogromnym wrażeniem.

Ostatnio Mateusz Borkowski był na urlopie nad morzem, gdzie pokazał zdjęcia z plaży. Wrócił już z wakacji do rodzinnych Kielc i wrzucił kolejne zdjęcie.

Kadr ukazuje "Big Boy'a" w towarzystwie dość dziwnego grilla ogrodowego, a w opisie uczestnik "Gogglebox" wyśmiewa to cudo, nazywając "wiejską archeologią" i fantazjuje, że zapewne na takim grillu Marek Aureliusz przygotowywał żeberka.

Grill pochodzący z Cesarstwa Rzymskiego, w którym sam Marek Aureliusz przygotowywał karczek z biedry. Dasz wiarę? - żartował Mateusz.

Fani są rozbawieni jego opisem. Ale nie na to zwracają uwagę. Chwalą przede wszystkim smukłą sylwetkę "Big Boy'a". Wszyscy są pod wrażeniem jego metamorfozy, zrzucenie 170 kilogramów wymagało nie lada wysiłku i ciężkiej pracy. Obserwatorzy trzymają kciuki za Mateusza Borkowskiego i dopingują go, by wytrwał w walce o swoje zdrowie.