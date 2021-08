W minioną sobotę odbył się ślub Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Aktor zdradził wcześniej termin, w związku z czym nie uniknęli obecności paparazzi. Zdjęcia trafiły do mediów, a relacjami z tego wydarzenia dzielili się także zaproszeni goście (m.in. Marina czy Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan). Państwo młodzi również opublikowali na swoich profilach na Instagramie kadry ślubne. Emocje jednak nie opadają, a Królikowski pokazał fanom, jak bawili się na przyjęciu weselnym.

Antek Królikowski wziął ślub z Joanną Opozdą

Na InstaStories ujął momenty, kiedy jego żona zabawiała podczas tańca gości weselnych. Nagranie rozpoczyna się od tego, jak Opozda wykonuje układ z dziadkiem aktora, Janem Królikowskim. Na przyjęciu weselnym o oprawę muzyczną zadbał DJ, który puszczał także dyskotekowe hity. Joanna tańczyła z seniorem do utworu "Bo jak nie my, to kto", który wykonują Mrozu i Tomson. Widać, że świetnie się razem bawili.

Wesele. Były też tańce z dziadkiem Jankiem - zachwycał się Antek na InstaStories.

Później na parkiecie zaprezentowała układ z wujkiem męża, Rafałem Królikowskim.

A także ze stryjkiem - dodał na kolejnym nagraniu.

Do wspólnej zabawy aktorkę zaprosił także Tomasz Oświeciński, który później zatańczył również z mamą Joanny.

Joanna Opozda i Antek Królikowski - pierwszy taniec

Po sieci krąży nagranie z pierwszego tańca państwa młodych. Wykonali układ do muzyki z "Króla Lwa", a dokładniej polskiej wersji "Can You Feel the Love" Eltona Johna, czyli "Miłość rośnie wokół nas". Możecie je zobaczyć TUTAJ.