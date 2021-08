Joanna Opozda ma za sobą jeden z najważniejszych dni w swoim życiu. W minioną sobotę, 7 sierpnia, w kościele na warszawskiej Woli wraz z Antkiem Królikowskim powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Od tamtego momentu mieliśmy okazję zobaczyć sporo zdjęć z uroczystości. Fani zasypywali parę gratulacjami i życzyli szczęścia. Jednak nie wszyscy obserwatorzy byli dla młodych tak życzliwi.

Była dziewczyna Królikowskiego składa mu życzenia ślubne

Fanka zaatakowała Joannę Opozdę pod ślubnym zdjęciem

Joanna Opozda i Antek Królikowski podzielili się swoim szczęściem z fanami na Instagramie. Pomiędzy ślubnymi życzeniami pojawił się komentarz, w którym jedna z internautek zapowiedziała, że może się założyć, że za dwa miesiące Asia i Antek wezmą rozwód.

Dwa miesiące później głośno będzie o rozwodzie, mogę się założyć.

Zirytowana aktorka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi, ale zareagowała z klasą.

A ja mogę się założyć, że jesteś bardzo nieszczęśliwą osobą, współczuję ci. Kim trzeba być, żeby pisać takie komentarze pod zdjęciem z wesela? Życzę dużo miłości, bo chyba nie ma o niej pojęcia.

Zawzięta hejterka odpowiedziała gwieździe, że każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. W dalszej części wypowiedzi tłumaczyła, że widocznie jej zdanie musiało urazić aktorkę, ale przecież to nic dziwnego, bo co innego miałaby sądzić, biorąc pod uwagę fakt, że Królikowski ma na swoim koncie niejeden romans. Na ten komentarz Asia już nie odpowiedziała. Internautka zasłoniła się prawem do wyrażania swojej opinii, próbując bezkarnie wbić szpilę świeżo upieczonej pannie młodej.

Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii. Jak widać, musiało cię to urazić, ale to logiczne, że ludzie mają prawo tak myśleć, patrząc po liczbę kobiet, które Antoni zmieniał jak rękawiczki. Życzę ci dużo miłości na nowej drodze. I nie mam nic do tego, to dobrze, że jesteś szczęśliwa, ale moje zdanie jest, jakie jest.

Mamy nadzieję, że aktorka nie wzięła złej wróżby do siebie i cieszy się swoim szczęściem w ramionach ukochanego.