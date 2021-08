Wszystko wskazuje na to, że "Blondynka" już nie pojawi się na antenie TVP. Fani serialu nie zobaczą już Marty Żmudy Trzebiatowskiej w tytułowej, głównej roli. Jak podała jedna z aktorek, stacja zdecydowała o zakończeniu produkcji.

"Blondynka". TVP zdecydowała o zakończeniu produkcji serialu

Główną rolę w "Blondynce" grała Marta Żmuda Trzebiatowska. Występowała ona w serialu od 2019 roku. Wcześniej tę samą bohaterkę grały: Julia Pietrucha, Joanna Moro oraz Natalia Rybicka.

Serial "Blondynka" pojawił się na ekranach w 2010 roku. Główny wątek dotyczył losów młodej pani weterynarz, która zniechęcona życiem w mieście, postanawia przeprowadzić się na wieś. Początkowo produkcja Jedynki spotkała się z falą krytyki, ale z czasem widzowie polubili panią weterynarz. Serial był w kilku pierwszych sezonach hitem ramówki TVP i cieszył się dużą oglądalnością.

O zakończeniu produkcji serialu poinformowała na swoim Instagramie Katarzyna Ankudowicz, która w "Blondynce" wciela się w przesympatyczną Elwirkę Auguścik.

Elwirka Auguścik z @blondynka_serialtvp. A przy okazji, dla tych, którzy pytali, serial decyzją stacji nie jest kontynuowany.

A co z gwiazdami serialu? Marta Żmuda Trzebiatowska nie pozostanie bez pracy. Za chwilę na kinowe ekrany wejdzie film "Indianin". To czeska produkcja, w której zagrała. Ponadto aktorka została zaangażowana przez stację Polsat do nowego serialu, w którym pojawi się jako szefowa kuchni. Będzie również kontynuować współpracę z TVP. Nadal gra rolę doktor Hanny Sikorki w serialu "Na dobre i na złe".