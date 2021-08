Instagram Anety Zając to swego rodzaju zbiór klatek "z życia". Na profilu nie brakuje zdjęć wykonanych na rodzinnych wyjazdach czy też podczas pracy na planie. Nieco rzadziej gwiazda "Pierwszej miłości" chwali się fotografiami, na których uchwycone jest wnętrze jej domu. Zapewne wynika to z faktu, iż pomimo sporej aktywności w mediach społecznościowych, aktorka wciąż ceni sobie prywatność swoją i swojej rodziny. Odstępstwa od reguły jednak czasem się zdarzają. Nie inaczej było tym razem.

Aneta Zając pokazała łazienkę. Ma gust

Aktorka opublikowała post sponsorowany, w którym zachęcała internautów do wypróbowania pasty do zębów jednej z wiodących marek. Zdjęcia z produktem wykonała oczywiście w domowej łazience. Wnętrze łączy dwa style - klasyczny i nowoczesny. Ściany wyłożone są jasnymi płytkami. Na części z nich - znajdującej się bezpośrednio pod lustrem - wytłoczony jest motyw liści. Świetnym nawiązaniem do niego jest bez wątpienia sporych rozmiarów roślina, która znajduje się za plecami aktorki.

Blat, na którym umieszczona jest umywalka, stanowi natomiast imitację popękanej kory. Brązowa kolorystyka idealnie komponuje się z szafkami w tym samym odcieniu. Doskonałym dopełnieniem wszystkich elementów wystroju jest bez wątpienia duże lustro bez ramy, które optycznie powiększa pomieszczenie.

Aneta Zając pozuje do zdjęcia zakryta jedynie poduszką. "Super kreacja"

To nie pierwszy raz, gdy aktorka zdecydowała się pokazać łazienkę. Poprzednio zrobiła to również na potrzeby współpracy z inną marką. Wówczas do zdjęcia zapozowały także jej dzieci.

