Dominika Tajner z początkiem stycznia zaangażowała się w nową relację. To właśnie wtedy poinformowała fanów, że jej serce jest znów zajęte. Nie zdradziła wówczas szczegółów kolejnego związku, ale dziś już oficjalnie wiadomo, że wybranek byłej żony Michała Wiśniewskiego to niejaki Demetris mieszkający na Cyprze biznesmen. Nie widzieli się przez rok, a teraz mężczyzna zawitał do Polski, a ona udostępniła wspólne zdjęcie w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wiśniewski i Dominika Tajner na Facebooku

Dominika Tajner o nowym chłopaku. "Bardzo jest dla mnie dobry i nie mieszka w Polsce"

Dominika Tajner pokazała partnera! Zabrała go na randkę do restauracji Magdy Gessler. To Cypryjczyk

Po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim paparazzi wielokrotnie przyłapywali Dominikę Tajner na spotkaniach z mężczyznami. Z paroma nawet się związała, ale te relacje dosyć szybko się kończyły. Jak się okazuje, opłacało się być cierpliwym, bo w styczniu celebrytka poinformowała, że jest znowu zakochana. Ostatnio nawet wrzuciła do sieci zdjęcie z wybrankiem, jednak nie chciała pokazywać jego twarzy. Zdecydowanie więcej było wiadomo na temat zawodu, jaki wykonuje. Pracuje i mieszka na Cyprze - jest związany z branżą sportową i jest sporo starszy od Dominiki (ona ma 42 lata, on 62).

Zobacz też: Dominika Tajner po raz pierwszy na zdjęciu z nowym partnerem! Spędziła z nim romantyczne chwile na Cyprze. "Mój ci on"

Teraz jednak Tajner zmieniła zdanie i dodała zdjęcie z ukochanym. Para wybrała się na randkę do restauracji Magdy Gessler, "U Fukiera", gdzie raczyli się bezą. Dominika wyglądała na rozanieloną i zakochaną u boku przytulającego się do niej partnera. Romantyczne ujęcie opatrzyła sercowym gifem.

Dominika Tajner z parterem instagram

Tajner ujawniła, kim jest jej ukochany. Nie pochodzi z Polski i ma bardzo egzotyczne imię

Cieszymy się, że celebrytka odnalazła szczęście po siedmioletnim małżeństwie z Michałem Wiśniewskim. Życzymy powodzenia.