Serial "Xena: Wojownicza księżniczka" pod koniec lat 90. był hitem. Widzowie, również w Polsce, bacznie śledzili losy tytułowej bohaterki, która postanowiła walczyć ze złem. Dołączyła do niej Gabriela. Porzuciła swoje dotychczasowe życie, by wraz z Xeną brać udział w niezwykłych przygodach. Wcielające się w te postaci Lucy Lawless i Renee O’Connor spotkały się niedawno po wielu latach.

Lucy Lawless i Renee O’Connor na spotkaniu po latach

Obie aktorki po zakończeniu zdjęć "Xeny: Wojowniczej księżniczki" w 2001 roku znów miały okazję ze sobą współpracować. W mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie obu gwiazd. Renee O’Connor pojawiła się na planie serialu "My Life is Murder", w którym od dwóch lat gra Lucy Lawless. Okazało się również, że reżyserem odcinka, w którym widzowie zobaczą obie aktorki, jest Michael Hurst. Wcześniej miał on już okazję współpracować z dwiema gwiazdami przy okazji produkcji "Xena i Hercules: Prometeusz, dzień sądu". Wcielał się tam w postać Jolaosa, tak jak zresztą w serialu o Herkulesie.

W ciągu tych 20 lat aktorki mocno się zmieniły. Fani "Xeny: Wojowniczej księżniczki" pamiętają Lucy Lawless jako wysoką brunetkę. Tymczasem ma ona teraz rozjaśniona włosy. Z kolei Renee O’Connor, niegdyś kojarzona ze swojej blond fryzury, obecnie dumnie nosi rude pukle.

Jak można było się spodziewać, ich wspólne zdjęcie na profilu serialu "My Life is Murder" wywołało niemałe poruszenie. Fani ekscytowali się ponowną współpracą aktorek.

Epickie!

Niewiarygodne. Mój dzień stał się lepszy.

To tak, jakby Boże Narodzenie przyszło wcześniej - pisali pod jednym z postów.

Nie mogli się też doczekać, kiedy zobaczą efekty pracy aktorek już w serialu.