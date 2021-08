Z medialnych doniesień można dowiedzieć się, że za Meghan Markle nie przepadali nie tylko pracownicy rodziny królewskiej. Dobrego zdania nie mają też o niej fani tej rodziny, a także bliscy Meghan. Do tego grona dołączył jej przyrodni brat.

Przyrodni brat Meghan Markle krytykuje ją w telewizji

Kilka dni temu przypomniał o sobie ojciec Meghan Markle, który w rozmowie z TMZ wyznał, że z okazji urodzin córki wysłał jej bukiet kwiatów. Ta jednak ponoć wcale nie zareagowała na gest ojca.

Wygląda na to, że nie tylko ojciec Meghan chce być na ustach wszystkich. Na sławie żony księcia Harry'ego chciałby skorzystać także jej przyrodni brat, Thomas Markle Junior. Mężczyzna zgłosił się do australijskiej edycji programu "Big Brother". W sieci dostępna jest już zapowiedź show z jego udziałem. Thomas Markle Junior nie zamierza owijać w bawełnę. Od razu przyznał, że jest rodziną Meghan. Nie szczędził jej też słów krytyki. Jego wypowiedź jest krótka, ale dosadna.

Jestem bratem Meghan Markle. Jestem najbardziej znanym ze wszystkich braci. (...) Powiedziałem księciu Harry’emu, że zrujnuje mu życie. Jest bardzo płytka - wyznał.

Można się tylko domyślać, że skoro na starcie programu podzielił się taką wypowiedzią, to z czasem może zdradzić jeszcze więcej i zapewne nie będzie to coś, co ucieszy Meghan.

Była aktorka wraz z mężem zrezygnowała z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Para zapewne liczyła na spokój. Meghan i Harry chyba mogą pożegnać się z tymi marzeniami. Bliscy byłej aktorki chyba za wszelką cenę oczekują rozgłosu i nie powstrzymują się przed publicznym obrażaniem jej. Choć Thomas Markle poskarżył się, że córka nie podziękowała mu za upominek, to jeszcze niedawno stwierdził, że ją pozwie za to, że nie miał możliwości poznać wnuków.

Przypomnijmy, że nie tylko ojciec i brat wbijają jej szpile. Swego czasu Samantha Markle, przyrodnia siostra Meghan, skrytykowała i potępiła jej zachowanie. Wyznała wówczas, że Meghan zniszczyła ich rodzinę i to samo zrobi z rodziną królewską. Więcej o tym TUTAJ.

To też nie jest tak, że Meghan nikt nie lubi. Wśród osób, które zdaje się, że żyją z nią w dobrych stosunkach jest m.in. Serena Williams, Priyanka Chopra, czy też Oprah Winfrey. A wy jesteście team Meghan?

