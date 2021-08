Jak poinformowano w zagranicznych mediach, Dennis Thomas, znany również jako "Dee Tee", zmarł w sobotę w New Jersey. Mężczyzna miał 70 lat. Był uznanym saksofonistą i członkiem założycielem soulowo-funkowego zespołu Kool & the Gang. Ich największe hity znają wszyscy. Wyszło na jaw, jak wyglądały ostatnie chwile jego życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kanye West podarował Kim Kardashian hologram jej zmarłego taty

Doda zaliczyła wpadkę. Sama wytknęła sobie błąd. "Dziesięć dni w Grecji i zapomniałam"

Dennis Thomas nie żyje. Artysta miał 70 lat

Dennis Thomas zmarł w sobotę, 7 sierpnia, we śnie w rodzinnej New Jersey. W opublikowanym przez zespół oświadczeniu został przedstawiony jako "uwielbiany za modne ubrania i kapelusze oraz wyluzowaną postawę". Nie podano jednak dokładnej przyczyny śmierci mężczyzny.

Artysta był uznanym saksofonistą, jednak na licznych płytach zespołu Kool & The Gang fani mieli okazję usłyszeć również, jak gra na flecie czy perkusji. Ostatni album formacji ukazał się w 2021 roku i zatytułowano go "Perfect Union".

Oliwia Bieniuk ma tatuaż. Jest niewielki i nawiązuje do Anny Przybylskiej

Kool & the Gang i ich największe przeboje

Dennis Thomas był jednym z pierwotnych założycieli grupy Kool & the Gang, która powstała w 1964 roku przy wsparciu braćmi: Roberta "Kool" Bellema, Ronalda Bellema oraz czterech kolegów ze szkoły: Roberta Mickensema, Charlesa Smitha, George'a Browna i Ricky'ego Westfieldema. Szybko stali się jednym z najbardziej popularnych zespołów za sprawą przebojów takich jak: "Celebration" i "Get Down On It". Ich piosenki pojawiły się także w kilku filmach - w tym w "Gorączce sobotniej nocy", za którą otrzymali nagrodę Grammy w 1978 oraz "Pulp Fiction". Zespół może pochwalić się własną gwiazdą na Hollywood Walk of Fame, którą otrzymali w 2015 roku za wkład w świat rozrywki.