Oliwia Bieniuk kolejny raz zagrała w filmie. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej nie ukrywa, że chciałaby sprawdzić się w aktorstwie, więc nic dziwnego, że pochwaliła się nową rolą. Przy okazji udostępniła zdjęcia z planu. Uwagę zwraca tatuaż 18-latki. Nawiązuje do jej nieżyjącej już matki.

Oliwia Bieniuk ma tatuaż nawiązujący do Anny Przybylskiej

O Oliwii Bieniuk jest głośno już od dłuższego czasu i wygląda na to, że nastolatka ma szansę podbić show-biznes. Oliwia angażuje się w coraz więcej projektów, ma na swoim koncie kilka sesji zdjęciowych, a niebawem czeka ją nowe wyzwanie. Jesienią zobaczymy ją w "Tańcu z Gwiazdami", do którego już zaczęły się przygotowania.

Bieniuk nie ukrywa, że chciałaby też spróbować swoich sił w aktorstwie i ma nadzieję, że w przyszłości uda jej się dostać do szkoły aktorskiej, jednak na razie nie ma w planach kontynuowania nauki na studiach. Teraz chce się skupić na przygotowaniach do tanecznego show. Okazuje się, że znalazła jednak czas na pracę na planie filmu u Reżysera Życia. To nie pierwszy raz, kiedy wystąpi w jego produkcji. Oliwia już w ubiegłym roku wzięła udział w jego projekcie i wystąpiła w krótkometrażowym filmie. Był to jej debiut aktorski.

Pozdrawiamy z planu. Scenę w wodzie uważam za udaną! - napisała Oliwia.

Na zdjęciach z planu, na których pozuje z Wiktorią Gąsiewską, można zauważyć, że na jej ciele pojawił się tatuaż. Na żebrach z lewej strony znalazła się data 26.12.1978, czyli dzień, w którym na świat przyszła matka Oliwii, Anna Przybylska. Wcześniej nie było widać tego tatuażu, więc albo jest to coś nowego, albo Oliwia dotychczas nie chciała się nim chwalić.

Bieniuk ma dość porównań do Anny Przybylskiej. Odgryzła się w komentarzu