Kasia Tusk przygotowuje się właśnie do narodzin drugiego dziecka. Córka byłego premiera niezbyt często wrzuca zdjęcia, na których fani mogą podziwiać jej zmieniającą się pięknie sylwetkę, dlatego każde kadry z ciążowymi krągłościami robią prawdziwą furorę. Nie inaczej było w niedzielę, kiedy blogerka próbowała nieco ukryć brzuch pod beżową marynarką.

Kasia Tusk chwali się torebką od Prady, ale to brzuch gra pierwsze skrzypce. Ciążowe krągłości idealnie podkreślone

Kasia Tusk jako naczelna influencerka w kraju stale utrzymuje kontakt z fanami, wrzucając do sieci różne treści. Każdy doskonale wie, że gwiazda uwielbia produkty światowych domów mody, nie dziwi więc, że i tym razem pochwaliła się w sieci białą torebką od Prady. Niestety, nie znaleźliśmy identycznego modelu na stronie marki, jednak cena takiego cacka oscyluje w okolicach (plus/minus) 7. tys. złotych. Nie to jednak jest najistotniejsze, Kasia dopasowała torbę do eleganckiej, aczkolwiek bardzo klasycznej stylizacji. Ciemna sukienka, czarne buty na niskim obcasie i oversize'owa marynarka to idealne rozwiązanie dla każdego i na każdą okazję. Całą uwagę kradnie jednak zaokrąglony brzuch blogerki.

Kasia Tusk promienieje w ciąży screen IG

Warto dodać, że Kasia Tusk od pewnego czasu już nie ukrywa drugiej ciąży, choć nigdy publicznie o niej nie wspomniała. Zaczęła bowiem publikować zdjęcia zmieniającej się sylwetki po tym, kiedy do sieci trafiły ujęcia paparazzi, na których brzuch był już bardzo widoczny, a plotkom nie można było zaprzeczyć. Córka gwiazdy z pewnością nie może doczekać się, aż na świecie pojawi się rodzeństwo. No właśnie - brat czy siostra? Liczymy, że niedługo Tuskówna zdradzi fanom ten sekret.

