Ślub Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego można śmiało nazwać jednym z najgłośniejszych wydarzeń medialnych polskiego show-biznesu w tym roku. Do mediów docierają kolejne fotografie i informacje związane z ceremonią i weselem pary. Wspólnym ujęciem z żoną pochwalił się teraz i sam aktor.

Na instagramowym profilu Antka Królikowskiego pojawiło się zdjęcie, do którego zapozował on ze swoją ukochaną. Małżonkowie, ubrani w ślubne kreacje, nie patrzą w obiektyw. Zamiast tego wpatrują się sobie z czułością w oczy. Aktor z dumą podpisał fotografię:

Państwo Królikowscy.

Uwagę zwraca zamieszczony przez niego jeden z hashtagów. To właśnie w nim zdradził, jakie nazwisko po ślubie przyjęła jego żona. Okazało się, że aktorka nie zrezygnowała całkowicie ze swojego. Postanowiła jednak dopisać do niego to noszone przez jej męża. Na taki krok decyduje się wiele kobiet, również tych znanych. Do tego grona można zaliczyć chociażby Małgorzatę Rozenek.

#joannaopozdakrólikowska - czytamy w opisie posta Królikowskiego.

Pod opublikowaną fotografią pojawiło się wiele ciepłych słów od komentujących. Gratulacje młodej parze złożyli m.in. Piotr Stramowski, Saszan oraz Mateusz Borek.

Wspaniale się wczoraj bawiliśmy. Bądźcie szczęśliwi, kochani - napisała z kolei Agnieszka Mrozińska.

Antek Królikowski i Joanna Opozda pobrali się w sobotę 7 sierpnia. Miłość aż po grób przysięgali sobie w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli, zaś huczne wesele odbyło się w Zdunowie. Na wydarzeniu, obok rodziny pary małżonków, byli również ich znajomi.