Ralph Kaminski wraca do pocałunku z Krzysztofem Zalewskim. I nawiązanie do słynnego oryginału. "Lepsze"

Powiedzieć, że pocałunek Zalewskiego i Kaminskiego to najgorętszy moment gali to jak nic nie powiedzieć. Kiedy Ralph Kaminski wręczał statuetkę w kategorii "Autor Roku", na scenie pojawił się laureat, Krzysztof Zalewski. Szybko podszedł do Ralpha, odebrał nagrodę, po czym... pocałował go w usta!

Fryderyki 2021. Zalewski: Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Konfederację

Zalewski stanął następnie przed mikrofonem i wygłosił mocne przemówienie:

Strasznie się cieszę, jest to dla mnie niezwykle ważna nagroda, pamiętam, jak byłem nieco młodszy i Kasia Nosowska, moja absolutna idolka, otrzymywała tego Fryderyka, więc cieszę się niezmiernie. Dziękuję Kayaxowi, całej ekipie, Kasi Nosowskiej, Oldze Tokarczuk i Grzegorzowi Ciechowskiemu, którym się inspirowałem, pisząc utwory na płytę "Zabawa". I wypadałoby, żebym jako "Autor Roku" coś autorskiego powiedział. To może powiem tak: ci, co tak mówią, chyba mają rację. Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Konfederacja. Trzymajcie się.

Raczej nie można mieć wątpliwości, co "autor miał na myśli".

Ralph Kaminski: Lepsze od oryginału

Pocałunek był szeroko komentowany przez internautów, zareagowały też gwiazdy. Sam Krzysztof Zalewski przyznał, że jego reakcja była całkowicie spontaniczna i poszedł na totalny żywioł.

Do słynnej już sceny wracał też drugi jej bohater, Ralph Kaminski. Ostatnio wrzucił ujęcie pocałunku i opatrzył je opisem: Lepsze od oryginału". O co chodzi. Wystarczy rozwinąć instagramowy post Ralpha, by odkryć, że muzyk nawiązał do pocałunku Madonny i Britney Spears podczas gali rozdania MTV Video Music Awards w 2003.

Madonna, wraz ze Spears i Christiną Aguilerą wykonały wówczas legendarny hit "Like a Virgin". Madonna pocałowała najpierw Spears, a potem złożyła pocałunek na ustach Aguilery. To był bardziej gest artystyczny, ale szybko stał się symbolem dla całej społeczności LGBTQ, że warto być sobą, bez wstydu.

Ralph nawiązał do momentu-symbolu. Ale chyba ma do tego pełne prawo, prawda?