O ślubie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego mówiło się na kilka tygodni przed ceremonią. Zdaje się, że i po niej, a także po weselu będą napływać nowe wieści i kolejne szczegóły tej imprezy. Wiadomo, do jakiej piosenki para młoda zatańczyła swój pierwszy taniec.

Ślub Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego, zgodnie z medialnymi doniesieniami, odbył się w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Po złożeniu przysięgi małżeńskiej nowożeńcy i goście pojechali świętować. Przyjęcie weselne odbyło się poza stolicą. Aktorzy zorganizowali swoje wesele w pałacu w Zdunowie. To miejsce, które jest popularne wśród celebrytów. Tam też po swoim ślubie bawił się Rafał Maślak.

Goście Joanny i Antka chętnie dzielili się kadrami z wesela. Harry Jefferson, makijażysta gwiazd i przyjaciel aktorki, który był jedną z zaproszonych gości, nagrał pierwszy taniec nowożeńców. Państwo młodzi tańczyli do muzyki z "Króla Lwa", a dokładniej polskiej wersji "Can You Feel the Love" Eltona Johna, czyli "Miłość rośnie wokół nas". Poniżej możecie zobaczyć wideo.

Zobacz wideo Pierwszy taniec Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Co jeszcze wiadomo o zaślubinach i weselu pary? Opozda i Królikowski przyjechali do kościoła nietypowym, ale też bardzo drogim samochodem. Aktorka postawiła na dwie kreacje w tym ważnym dniu. Po ceremonii pokazała się gościom w innej sukience, niż tej, którą miała na sobie podczas składania przysięgi. Dodatkowo, dzięki relacjom gości mogliśmy zobaczyć tort weselny, a także kulisy sesji ślubnej.

