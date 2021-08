Doda po rozstaniu ze swoim mężem prawdziwie odżyła. Po intensywnym czasie promowania filmu "Dziewczyny z Dubaju" artystka postanowiła wypocząć i wyjechać na wakacje. Wokalistka wybrała popularną ostatnio wśród gwiazd wyspę Mykonos. W tym sezonie odwiedzili ją między innymi: Piotr Stramowski, Katarzyna Warnke, Łukasz Jemioł, Marina i Wojtek Szczęsny.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda katuje się dietą? Wiemy, co je! „KOCHAM MAJONEZ"

Justyna Żyła zakochana. Pokazała swojego partnera na Instagramie. Pasują do siebie?

Doda świętowała w Grecji imieniny. Dostała bukiet czerwonych róż

Doda już od jakiegoś czasu chętnie relacjonuje swój pobyt w Grecji. Pokazała kilka gorących zdjęć, jak przygotowuje się do swojej imieninowej imprezy. W sieci zamieściła wpis wyjaśniający znaczenie jej imienia.

Dorota to imię pochodzenia GRECKIEGO Dorothéa, od słów doron (dar) i theos (bóg). Oznacza: ta, która przyszła na świat jako dar boży. Dziękuje wszystkim za życzenia imieninowe - napisała królowa polskiej sceny.

Fani oczywiście nie kryli zachwytu, podziwiając jej zdjęcie i składali królowej życzenia imieninowe:

Normalnie bogini. Cudownie wyglądasz, cudowna figura. Wszystkiego najlepszego.

Przestań kusić tymi fotami! Przy okazji wszystkiego najlepszego. Dobrego faceta z zasadami życzę - czytamy na jej profilu.

Doda swoje imieniny świętowała w knajpie zlokalizowanej na plaży, gdzie trwała impreza. W pewnym momencie podeszła do niej kobieta, która przekazała wokalistce ogromny bukiet kwiatów. Na moment wzrok kilku osób skupił się na Dodzie i jej prezencie. Jak się okazuje, dostała go od Jongmena, za co serdecznie mu podziękowała.

Jongmen, czyli Krystian Brzeziński to polski raper, członek kolektywu DIIL Gang. Wydał już 7 albumów, w tym "Shotgun" z 2019 roku. Jongmen interesuje się też sportem. W 2019 roku podpisał kontrakt z polską federacją freak fight Fame MMA i wygrał swoją pierwszą walkę.

Jake Gyllenhaal o higienie osobistej. "Kąpiel jest czasem mniej potrzebna"