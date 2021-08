Agnieszka Cegielska prowadzi bardzo zdrowy tryb życia. Zwraca szczególną uwagę na to, co je i wybiera naturalne produkty. Na naturalność stawia także, jeśli chodzi o wygląd. Prezenterka na co dzień stara się nie męczyć swojej skóry zbędnymi kosmetykami.

Agnieszka Cegielska bez makijażu wygląda jak nastolatka

Agnieszka Cegielska rzadko kiedy publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia związane z życiem prywatnym. Tę sferę stara się zatrzymać dla siebie. Jednak na jej profilu nie brakuje fotek z pracy, czy podróży. Nie jest tajemnicą, że dziennikarka ma sporą wiedzę na temat naturalnego podejścia do życia. Swego czasu na kanale TVN Meteo Agnieszka otrzymała własny format "Cegiełka zdrowia".

Cegielska nie eksperymentuje ze swoim wyglądem. Na większe wyjścia nie rezygnuje z makijażu, ale zawsze podkreśla urodę w delikatny sposób. Bardzo często na jej Instagramie można natknąć się na zdjęcia bez makijażu. Na nowej fotografii dziennikarka pokazała się w naturalnym wydaniu. Agnieszka zapozowała na tle zachwycającego widoku. Widać, że na twarzy nie ma grama makijażu, a włosy związała w kucyk. Trzeba przyznać, że Agnieszka ma skórę w idealnej kondycji.

Kiedy natura łączy się z niebem - napisała prezenterka.

W komentarzach internauci nie szczędzili miłych słów w stronę Agnieszki.

Fantastycznie

Często widzę takie widoczki.

Najpiękniej - czytamy.

Agnieszka Cegielska nie jest jedyną osobą, która chętnie pokazuje się bez makijażu. W naturalnej odsłonie widzieliśmy już także Marinę Łuczenko-Szczęsną, Anitę Sokołowską, Agnieszkę Sienkiewicz, czy Karolinę Ferenstein-Kraśko.

