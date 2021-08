Justyna Żyła nie rozstała się z Piotrem Żyłą w spokojnej atmosferze. Przez długi czas publicznie wbijała mu szpilki. Oboje nie mieli problemu z tym, by na oczach Polski prać brudy nieudanego małżeństwa. Coś się jednak zmieniło, bo od jakiegoś czasu Justyna wypowiada się o swoim ex w samych superlatywach. Wygląda na to, że udało im się zakopać topór wojenny. Dodatkowo Justyna postanowiła w końcu ujawnić, z kim się teraz spotyka. Opublikowała zdjęcie z nowym partnerem w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Najgłośniejsze skandale polskiego show-biznesu. Nie zapomnimy o nich prędko

Joanna Opozda na weselu pokazała się w innej sukience. Aktorka założyła błyszczącą kreację

Justyna Żyła pokazała partnera na Instagramie

Piotr Żyła od dłuższego czasu związany jest z Marceliną Ziętek, która - krótko mówiąc - nie pała sympatią do byłej żony swojego partnera. Aktorka i Justyna Żyła mają na swoim koncie medialne przepychanki i raczej nie zostaną dobrymi koleżankami. Skoczek po rozstaniu ułożył swoje życie uczuciowe, a teraz przyszła pora na samą Justynę. Po rozwodzie skupiła się na dzieciach, ale teraz postanowiła nie zamykać się na miłość.

Na jej InstaStories pojawiło się zdjęcie, na którym Justyna pozuje z tajemniczym partnerem. Tym samym potwierdziła, że jest w związku. Nauczona doświadczeniami z przeszłości postanowiła jednak nie ujawniać twarzy ukochanego. Na opublikowanej fotce widzimy, że zakryła twarz mężczyzny emotikoną serca.

Ja uwielbiam go. PS. Też chciałam być na zdjęciu - czytamy.

Justyna Żyła pokazała nowego partnera Fot. Instagram/ justynazyla

Monika Richardson na szkolnej fotografii. Uśmiech ciągle ten sam

Można zauważyć, że partner Justyny ma brodę i jest bardzo wysokim mężczyzną. Justyna na fotce sięga mu w okolice ramion. Myślicie, że w przyszłości zdecyduje się jednak na pokazanie ukochanego?