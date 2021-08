Martyna Wojciechowska aktywnie dzieli się z internautami postami w mediach społecznościowych. Informuje tam o ważnych wydarzeniach ze swojego życia, przemyśleniach czy inspiracjach. Ostatnio na profilu pojawiło się wspólne zdjęcie gwiazdy TVN z córką.

Martyna Wojciechowska w górach spędza czas z córką

Martyna Wojciechowska znana jest ze swojej odwagi oraz podróżniczej pasji. Wszystko to odziedziczyła po niej jej pociecha. Marysia ostatnio wybrała się z dziennikarką w Dolomity. Obie radośnie pozowały na tle gór. Obie miały oczywiście kaski na głowie oraz potrzebny ekwipunek.

Nie ma nic wspanialszego niż dzielenie pasji ze swoim dzieckiem! - pisała Martyna Wojciechowska.

Fotografia taka jak ta należy do rzadkości. Córkę Martyny Wojciechowskiej ciężko zachęcić do robienia sobie zdjęć z matką, co zdarzało się już podkreślać podróżniczce. Pamiętne są chociażby ujęcia, na których widać jedynie głowę nastolatki wynurzającej się z wody lub jej nogi. Dziennikarka więc musiała podkreślić wyjątkowość ostatniego pamiątkowego kadru.

W górach wszystko wydaje się prostsze i łatwiejsze… Nawet namówienie nastolatki do zapozowania do zdjęcia z matką! To chyba nasze pierwsze (w całości) w tym roku - czytamy

Post Martyny Wojciechowskiej spotkał się z zainteresowaniem internautów. Chętnie komentowali oni zamieszczone przez dziennikarkę zdjęcie. Nie zabrakło słów zachwytu.

Cudowne kobiety.

Pięknie i jaka radość Marysi ze wspólnego zdjęcia - wybrzmiewało.

Obserwatorzy byli pod wrażeniem tego, jak podróżniczka otwiera córkę na świat. Ich uwagę zwróciło również to, jak jak duża jest Marysia.

Kiedy ona tak wyrosła - zastanawiali się pod ujęciem.

Nastolatka ma już 13 lat i jest niemal tak wysoka jak Martyna Wojciechowska.