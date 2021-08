Karol i Laura to uczestnicy show "Ślub od pierwszego wejrzenia", jednak nie byli parą w programie! Eksperci połączyli ich z innymi osobami: Laura poślubiła Maćka, natomiast Karol Igę. Ich związki się rozpadły, ale oni znaleźli wspólne szczęście.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Związek Karola i Laury kwitnie

"Ślub od pierwszego wejrzenia" połączył już kilka par. Jednak to zawsze ekspertom udawało się dobrze dobrać małżeństwa. Karoli Laura są wyjątkiem od reguły. Oni poznali się już po programie i od razu wpadli sobie w oko.

Na Instagramie para coraz chętniej publikuje wspólne zdjęcia. Ostatni pokazali piękną fotografię ze wspólnego wypadu nad polskie morze. Oboje są uśmiechnięci, a ich dłonie tworzą kształt przypominający serce.

To jednak nie koniec. Karol zamieścił też fotografię z Laurą siedzącą nad wodą w otoczeniu zieleni. Kadr jest bardzo romantyczny. W obiektywie Karola Laura wygląda pięknie. Widać, że między parą jest chemia.

Laura i Karol zdradzili w programie śniadaniowym, że planują wspólną przyszłość. Najpierw para zamieszka ze sobą. Były uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeprowadzi się do ukochanej, do Jelcza-Laskowic. Karol przyznał, że zrezygnował z dotychczasowej pracy i już złożył wypowiedzenie.

Ślub od pierwszego wejrzenia to program emitowany w Polsce od 2016 roku. Początkowo w stacji TVN (do 2018 roku), potem (od 2020) natomiast TVN 7. Do tej pory powstało już pięć edycji formatu, który w naszym kraju zyskał sporą popularność. Jedną z par, które przetrwały po programie byli Anita i Adrian, którzy doczekali się nawet dwojga dzieci.