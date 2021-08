Za nami kolejna gala rozdania Fryderyków, która obfitowała w wiele, nie tylko muzycznych, emocji. Na scenie w szczecińskiej Netto Arenie zaprezentowali się m.in. Natalia Szroeder i Ralph Kaminski.

Quebonafide skomentował występ Natalii Szroeder na Fryderykach

Muzyczny duet zaśpiewał podczas wydarzenia piosenkę "Przypływy", która zapowiada kolejny album piosenkarki. Artystka pochwaliła się na Instagramie fragmentem z wczorajszego występu.

To był naprawdę magiczny wieczór. Dziękuję - dodała w opisie do wideo.

Jej duet z Ralphem Kaminskim spotkał się z pozytywnym odbiorem wielu osób.

Ten utwór i ten występ rozrywa mi serce! Wielka sztuka! - stwierdziła chociażby Kayah, której również nie zabrakło na wczorajszej gali rozdania polskich Grammy.

W gronie osób, które skomentowały post, znalazł się również ukochany Natalii - Kuba Grabowski – znany pod pseudonimem Quebonafide. Napisać jedno, ale jakże istotne zdanie.

Czy to normalne jest, by z dnia na dzień oszaleć tak?

Oczywiście jest to fragment tekstu jednej ze zwrotek utworu "Przypływy".

Co ważne, duży wkład w powstanie utworu miał ojciec wokalistki – Jaromir Szroeder. Artystka zdradziła bowiem kilka miesięcy temu, że po usłyszeniu melodii i pod wpływem natchnienia stworzył wiersz, który, po delikatnej modyfikacji artystki, stał się tekstem "Przypływów".

Ja oczywiście popłakałam się jak dziecko - absolutny klasyk, jeśli o mnie chodzi, dodałam ciut od siebie, odrobinę poprzestawiałam, by zgrywało się z melodią. I w ten sposób powstał tekst do "Przypływów". Tatku, kocham. Dziękuje ci – tłumaczyła Szroeder na Instagramie.

Szroeder od zawsze podkreślała, że opisywana wyżej piosenka bardzo pasuje do stylistyki muzycznej, jaką tworzy Ralph Kaminski, dlatego też to jego zaprosiła do duetu.