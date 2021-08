W Chicago odbył się festiwal Lollapalooza, na którym wystąpiła raperka Megan Thee Stallion. Wykonała utwór, który powstał we współpracy z Cardi B - "Wap". Całe show skradła jednak tłumaczka języka migowego. Filmik, na którym interpretuje kontrowersyjny utwór, staje się coraz popularniejszy.

Fot. Screen/ Youtube/ Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion / Prod Co: Boy in the Castle/ Screen/ Tik Tok/ vitalsenise