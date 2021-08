Na początku roku w mediach pojawiła się informacja, że Kim Kardashian i Kanye West rozwodzą się po sześciu latach małżeństwa. Teraz ich wspólne życie raper opisuje w utworach, które znajdą się na jego najnowszej płycie. W jednym z singli sugeruje, że Kim nadal go kocha.

REKLAMA

Kim Kardashian wspomina małżeństwo z Kanye Westem. Wyjawiła, dlaczego się rozstali

Zobacz wideo Kanye West podarował Kim Kardashian hologram jej zmarłego taty

Kanye West wybłaga powrót Kim Kardashian? Zaskakujące słowa rapera podczas występu

Dwa tygodnie temu miał miejsce koncert promujący najnowszą płytę Kanye Westa - "Donda". Nazwa ta nawiązuje do imienia zmarłej matki rapera, z którą był niezwykle związany. Utwory mają opowiadać o ostatnich kilkunastu miesiącach z życia rapera, w tym jego załamania nerwowe, a także koniec związku z Kim Kardashian. Podczas wykonywania jednej z piosenek Kanye upadł na scenie i zapłakany powtarzał, że traci rodzinę. Z kolei w utworze "Welcome to my life" porównuje życie z byłą partnerką do więzienia.

ZOBACZ: Kanye West na nowej płycie porównuje życie z Kim Kardashian do więzienia. "Powiedz zabójcom, że zbiegłem z Calabasas"

Zagraniczne media podają kolejne rewelacje na temat muzyka. Ponoć tym razem nieco przychylniej rapował o byłej partnerce, która znów wzięła udział w odsłuchu jego albumu. Kanye w nowej piosence miał zasugerować, że Kim nadal jest w nim zakochana.

Czas i przestrzeń to luksus, ale przyjechałaś tutaj, aby pokazać, że wciąż mnie kochasz - rapował, patrząc w jej kierunku.

Co ciekawe, Kanye określił ten związek jako "najlepszą współpracę od czasów Taco Bella i KFC", a dodatkowo miał przypomnieć, jak to Kim przychodziła do niego i śpiewała mu serenady. Dodał również, że próbuje zrobić właściwą rzecz z wolnością, którą dała mu celebrytka.

Zagraniczne portale zwracają też uwagę na stroje, w których pojawił się Kanye West i Kim Kardashian. Obydwoje mieli czarne, przylegające do ciała stylizacje. Podczas pierwszego odsłuchu zarówno raper, jak i celebrytka postawili na czerwony kolor. Myślicie, że jeszcze się zejdą?

Kim Kardashian w odważnej stylizacji zwierza Watykan. Co ona na siebie założyła?