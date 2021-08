Olivia Rodrigo oszukuje fanów? Zaczął docierać do nich merch, który znacznie odbiega od tego, co pokazywała gwiazda

Ameryka na jej punkcie oszalała. Kim jest 18-letnia Olivia Rodrigo?

Olivia Rodrigo to obecnie jedna z najpopularniejszych artystek Gen Z. Swoją przygodę z show-businessem rozpoczęła w 2015 roku, gdy została obsadzona w głównej roli w produkcji "An American Girl". Na swoim koncie ma kilka seriali i filmów, a najbardziej znana jest z "High School Musical: The Musical". W ubiegłym roku wydała swoją pierwszą piosenkę "drivers license". Nastolatkowie z całego świata oszaleli na jej punkcie.

Jakiś czas temu premierę miał debiutancki album Olivii Rodrigo. Przy tej okazji wokalistka postanowiła wydać swój merch. Fanom bardzo spodobały się wzory prezentowane przez artystkę, a dodatki nawiązywały do okładki "Sour". Same ubrania wyglądały na bardzo szykowne. Olivia osobiście zapozowała do zdjęć na swoją stronę. Po długim oczekiwaniu fani zaczęli otrzymywać swoje paczki. Ale to, co w nich znaleźli, wywołało ogromne oburzenie.

Olivia Rodrigo oszukała fanów? Fani dostali inne produkty niż liczyli

Platformę Tik Tok obiegły liczne filmiki, na których fani Rodrigo odpakowują swoje wyczekiwane zamówienia. To, co w nich znaleźli, bardzo ich rozczarowało. Koszulki wyglądające jak piżamy, zupełnie inne kroje od tych prezentowanych na stronie, kolczyki jak ze sklepu z zabawkami i za małe czapki - wyliczają fani gwiazdki merch od artystki! Kupujący twierdzą, że mieli otrzymać ubrania w zupełnie innych kolorach, a na dowód pokazują zdjęcia z oficjalnej strony Olivii Rodrigo. Skarżą się także na bardzo niską jakość produktów.

Nieliczni szczęśliwcy doczekali się odpowiedzi od teamu Olivii. Oferują oni zwrot pieniędzy, a klienci nie muszą odsyłać produktów.

Odpowiedź teamu Olivii Rodrigo w sprawie merchu Zdjęcie Screen TikTik/ @delaneymccabe

Część osób nie dostała jeszcze paczek zamówionych w maju. Team Olivii uspokaja fanów za pośrednictwem m.in. Twittera i zapewnia, że niebawem otrzymają swoje zamówienia.

