Maneskin i Iggy Pop połączyli siły! Nowa wersja hitu jeszcze lepsza niż oryginał

Od czasu zwycięstwa na Eurowizji 2021 popularność zespołu Maneskin ciągle rośnie. Kapela zdobyła serca fanów na całym świecie, podbiła listy przebojów na platformie Spotify, a także w mgnieniu oka wyprzedała pierwszy solowy koncert w Polsce, który odbędzie się 19 sierpnia podczas Open'er Park.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny komentuje pocałunek panów z Maneskin. Apeluje do Czarnka

Anna Dereszowska niby o domu na Mazurach, ale przy okazji dostało się jej partnerowi

Maneskin i Iggy Pop połączyli siły

Młodzi Włosi przyznali kiedyś, że od lat ich największą inspiracją jest legendarny Iggy Pop, a teraz nagrali z nim wspólny kawałek. Jak podaje portal Lauder Sound, członkowie kapeli byli wzruszeni, gdy dowiedzieli się, ze Iggy chce z nimi współpracować.

To był wielki zaszczyt dowiedzieć się, że Iggy kocha naszą muzykę i chciał z nami pracować. To było wzruszające widzieć, jak śpiewa "I Wanna Be Your Slave" na żywo przed nami. To było bardzo potężne uczucie poznać tak wielkiego artystę, który jest otwarty i przyjazny. (...) Wciąż to dla nas niewiarygodne, że mieliśmy okazję go poznać i wspólnie tworzyć - powiedzieli członkowie zespołu.

"The Voice of Poland". Znamy pełny skład jurorów. W tej roli zobaczymy nowe twarze

Iggy Pop to legenda sceny punkrockowej. Działa w branży muzycznej od 1960 roku. Był wokalistą i tekściarzem The Stooges, ale największą popularność zdobył w latach 70., kiedy David Bowie zaprosił go na trasę Station To Station, co zresztą zaowocowało ich dalszą współpracą. Nagrał wiele przebojów, m.in. "Passenger", "I Wanna Be Your Dog" czy "Lust for Life". Próbował też swoich sił w aktorstwie.



W styczniu 2020 otrzymał nagrodę Grammy za całokształt twórczości, którą wcześniej otrzymali m.in. The Beatles, Black Sabbath, Nat King Cole czy Michael Jackson.