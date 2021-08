Podczas tegorocznej gali rozdania Fryderyków jedna ze statuetek trafiła do Taco Hemingwaya. Muzyk nie odebrał jednak nagrody osobiście, ponieważ nie pojawił się na wręczeniu nagród. Zrobiła to za niego tajemnicza Justyna Milkiewicz. Kim jest i dlaczego to właśnie ona reprezentowała na scenie Taco Hemingwaya?

Fryderyki 2021. Taco nie odebrał nagrody. Zrobiła to Justyna Milkiewicz. Kim jest?

Mówiąc krótko: Justyna Milkiewicz jest menedżerką gwiazd muzyki, w tym Taco Hemingwaya. Oprócz bogatego CV może również pochwalić się wszechstronnym wykształceniem. Ukończyła bowiem UMFC w Warszawie, studia podyplomowe na SGH oraz Royal Academy of Music w Londynie. Z zawodu jest więc i menedżerką i skrzypaczką. Gra również w kwartecie. W wywiadzie dla portalu Tak Brzmi Miasto Justyna Milkiewicz przyznała, że łącznie obu tych profesji tylko pozornie wydaje się trudne.

Myślę, że u mnie te dwie rzeczy doskonale się uzupełniają. Będąc tylko skrzypaczką nie znałabym dylematów i problemów drugiej strony, które mnie wzbogaciły i sprawiły, że dużo bardziej doceniam pracę innych menedżerów, którzy organizują jakiś koncert dla mnie.

Justyna Milkiewicz pierwsze kroki w branży stawiała jako menedżerka Mariki. Jak sama przyznała, podejmując się tego zadania kompletnie nie zdawała sobie sprawy z tego, jak będzie ciężko.

Gdybym wiedziała, że to tak trudne, to nie jestem pewna, czy bym się wtedy na to zdecydowała. Nie żałuję, bo zaczęła się wtedy wielka przygoda, ale bardzo szybko sobie uświadomiłam, że nic nie wiem, nie mam żadnych kontaktów i że muszę do tego świata wejść kompletnie od nowa - przyznała w rozmowie z TBM.

Poza Mariką i Taco Hemingwayem, Justyna Milkiewicz była również menedżerką Kari czy Kasii Lins.