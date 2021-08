"Love Island" z każdym kolejnym sezonem cieszy się coraz większym zainteresowaniem telewidzów. Z tego względu producenci show postanowili wydłużyć program o kolejną edycję. Ogłosili również, kiedy nastąpi premiera nowego sezonu.

REKLAMA

Angela z "LI" po ośmiu godzinach u fryzjera: Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania

Zobacz wideo Angela z "Love Island" zmieniła imię

"Love Island". Czwarty sezon programu wystartuje jeszcze w wakacje. Kiedy premiera?

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl czwarta edycja "Love Island" wystartuje na antenie Polsatu 30 sierpnia 2021 roku około godziny 22. Premierę zaplanowano bezpośrednio po programie "Dancing with the stars", który zostanie wyemitowany tego samego dnia o godzinie 20.

Wygląda jednak na to, że w samym "Love Island" niewiele się zmieni. Telewidzowie po raz kolejny poznają kompletnie nowych uczestników, a prowadzącą show dalej będzie Karolina Gilon. Program będzie można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedziele o 22. Producenci zdecydowali się natomiast na przeniesienie planu zdjęciowego do nowej willi. Dotychczasowa posiadłość znajdowała się bowiem w Marbelli na południu półwyspu Iberyjskiego.

Mikołaj z "Love Island" zafundował sobie nowy uśmiech. Fani podzieleni

Finałowy odcinek trzeciego sezonu "Love Island" został wyemitowany 11 kwietnia 2021 roku. Zwyciężyli wówczas Caroline Juchniewicz i Mateusz Zacharczuk. Dziś mieszkają razem w Warszawie. Waleria i Piotr, którzy zajęli drugie miejsce również planują wspólną przyszłość. Ostatnio podjęli ważną decyzję.

ZOBACZ TEŻ: "Love Island". Caroline wylatuje do Kanady. "Będziemy za sobą tęsknić". Co dalej z jej związkiem z Mateuszem?