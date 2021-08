Od dłuższego czasu wiadomo, że w nowym sezonie "The Voice of Poland" nie zobaczymy Edyty Górniak. Jej miejsce zajęła Justyna Steczkowska, która po latach wróciła do produkcji i w przeszłości miała okazję sprawdzić się w roli trenera. W piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" ujawniono, które gwiazdy będą oceniać występy uczestników. Nie zabrakło głośnego debiutu.

"The voice od Poland". Ujawniono pełny skład jurorów

Jesienią Telewizja Polska wyemituje 12. edycję muzycznej rywalizacji "The Voice of Poland". Zmiany w składzie jurorów budzą spore zainteresowanie widzów. Praktycznie co sezon pojawiają się nowe twarze w roli trenerów. Niezmiennie fani show zobaczą w roli jurorów weteranów programu, Tomsona i Barona, którzy zasiądą na trenerskich fotelach już po raz dziesiąty. Zabraknie Michała Szpaka i Edyty Górniak. Swój debiut będzie miała Sylwia Grzeszczak. W fotelu zasiądzie również legenda polskiej muzyki rockowej, Marek Piekarczyk, który podobnie jak Justyna Steczkowska, powrócił do produkcji.

Trenerzy 12. edycji „The Voice of Poland" ujawnieni! W programie zadebiutuje Sylwia Grzeszczak, ponadto do show wraca Justyna Steczkowska i Marek Piekarczyk - pisaliśmy na Instagramie.

Sylwia Grzeszczak pierwsze kroki w świecie muzyki stawiała właśnie w programach muzycznych. Wystąpiła w "Od Przedszkola do Opola", czy "Szansie na Sukces".

Jestem niezwykle podekscytowana nowymi dźwiękami, wokalami, barwami. Chciałabym, żeby to co wydarzy się na scenie "The Voice of Poland" inspirowało także mnie. Czekam na osoby, które będą barwne, będą miały charakterystyczne wokale. Osoby, które będą chciały się rozwijać, czy miały ciekawą osobowość. Zależy mi, aby pomóc uczestnikom w rozwijaniu ich talentu czy wskazaniu drogi, w którą stronę podążać - powiedziała wokalistka.

Premiera 12. edycji „The Voice of Poland" już 11 września w TVP2. Będziecie oglądać?