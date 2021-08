W tym roku nagroda Złotego Fryderyka przyznawana za całokształt osiągnięć artystycznych trafiła do zmarłego Krzysztofa Krawczyka. Moment wręczenie statuetki wzbudził ogromne emocje, stał się również swego rodzaju sentymentalnym powrotem do przeszłości.

Fryderyki 2021. Wręczono nagrodę zmarłemu Krzysztofowi Krawczykowi

Statuetkę wręczyli Andrzej Piaseczny i prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Podczas przemowy piosenkarz zwrócił się bezpośrednio do zmarłego artysty.

Krzysiu, (...) niech cały świat dowie się, że byłeś człowiekiem nietuzinkowym - wspominał z rozrzewnieniem.

Z racji na to, że Krzysztof Krawczyk nie zdążył przed śmiercią odebrać nagrody, uczynili to za niego jego menedżer Andrzej Kosmala oraz wdowa po artyście Ewa Krawczyk. Obydwoje w pełnych wzruszenia słowach zwrócili się do wokalisty. Menedżer z przykrością stwierdził, że dziś minęły cztery miesiące od śmierci artysty. Postanowił również wręczyć statuetkę jego żonie.

Pozwolisz, że tego Fryderyka przekażę na ręce kobiety twojego życia - powiedział.

Następnie do zmarłego wokalisty zwróciła się Ewa Krawczyk. Wdowa nie powstrzymywała łez.

Krzysiu, gdziekolwiek jesteś, bardzo tęsknię, bardzo kocham. Dziękuję państwu bardzo - podsumowała.

Gdy wręczono nagrodę, Kasia Lins zaśpiewała jeden z najpopularniejszych utworów artysty "Bo jesteś ty". Wokalistce przez cały czas towarzyszyły ogromne emocje, których nie dało się nie zauważyć. Ania Dąbrowska i Gromee wykonali natomiast piosenkę "To co w życiu ważne".

