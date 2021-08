Małgorzata Rozenek razem z Radosławem postanowili w końcu opowiedzieć nieco więcej o odbytej kamperiadzie. Niezwykłe przewroty akcji uważnie śledziliśmy, dzień w dzień wyczekując kolejnych przygód całej rodziny. Para oczywiście zdecydowała się na dopasowane stylizacje, wpisujące się w najnowsze trendy. Koszula Małgorzaty przykuła uwagę fotoreporterów. Innym ciekawym elementem okazały się buty celebrytki, które na początku trudno jest zauważyć.

REKLAMA

Małgorzata Rozenek ma kamper. I nosa

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek jak łowca burz. Zrelacjonowała szalejącą pogodę

Szykowni Majdanowie w DDTVN. Małgorzata założyła niewidzialne szpilki?!

Pierwsze, co rzuca się w oczy to ciekawie skrojona koszula Małgorzaty w klasycznej bieli. Stonowany kolor pozwolił na zabawę formą - trzeba przyznać, że rękawy i wycięte ramiona prezentują się bardzo efektownie! Do tego gwiazda dobrała eleganckie czarne spodnie, zaakcentowane szerokim paskiem w talii, co pięknie podkreśliło sylwetkę Małgosi.

Najciekawszym elementem okazały się jednak buty, których... nie widać! Rozenek postawiła na praktycznie przezroczysty model. Z daleka można odnieść wrażenie, że gwiazda idzie boso! Dopiero kiedy spojrzymy na obuwie z boku, widzimy czarną podeszwę i geometryczny przezroczysty obcas o intrygującym kształcie. To ciekawy wybór, ale niekoniecznie do takich szerokich spodni. Buty na dość niskim obcasie po prostu do nich nie pasują.

Dobra zmiana w końcu dotarła do TVP. Danuta Holecka zmieniła fryzurę! Śliczny kolor

Jak przy żonie wypadł Radosław? Majdan zdecydował się na sportową elegancję, zaakcentowaną marynarką w żywym kolorze. Całość prezentowała się bardzo schludnie.