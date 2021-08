Jennifer Aniston już od początku wybuchu pandemii nawoływała fanów do noszenia maseczek i zachowania szczególnej ostrożności zarówno dla własnego zdrowia, jak i dobra innych ludzi. Kiedy tylko pojawiło się zielone światło, aktorka zaszczepiła się, do czego zaczęła zachęcać innych. Jak się okazuje, działania Jen nie przypadły do gustu części jej znajomych, którzy nie uznają szczepionek. Aniston przyznała, że taka postawa jest dla niej żenująca i niezrozumiała.

Jennifer Aniston odkryła, że wśród znajomych ma antyszczepionkowców

Gwiazda "Przyjaciół" niedawno udzieliła obszernego wywiadu dla magazynu "In Style". Podczas rozmowy z reporterką nawiązała do tego, jak bardzo zmieniło się nasze życie od wybuchu pandemii. Okazuje się, że sytuacja zweryfikowała wiele znajomości aktorki. Jennifer wspiera dzielnych lekarzy i wierzy ludziom nauki. Przez długi czas nie odpowiadała na głupie komentarze, ale miarka w pewnym momencie się przebrała.

Wciąż jest sporo ludzi, którzy są antyszczepionkowcami albo po prostu nie przyjmują faktów do siebie. To ogromny wstyd. Niestety musiałam się pozbyć kilku osób ze swojego najbliższego otoczenia, które odmawiały, albo nie chciały potwierdzić, że są zaszczepione - wyżaliła się Aniston.

Temat szczepień jest bardzo trudny. Nawet jeśli sami nie jesteśmy ich zwolennikami, nie powinniśmy zatajać informacji o tym, czy jesteśmy po szczepieniu przed innymi ludźmi. Jak się okazuje, nie wszyscy są tak wyrozumiali, o czym boleśnie przekonała się aktorka. Jennifer bierze jednak głęboki oddech i dalej zamierza uświadamiać fanów o tym, jak ważne jest doinformowanie się o koronawirusie oraz o tym, w jaki sposób szczepionki mogą pandemię powstrzymać. Dla Jen szerzenie faktów to moralny oraz zawodowy obowiązek. Szkoda, że spora część ludzi widzi sprawę inaczej.

W Polsce trwają szczepienia przeciwko koronawirusowi. Eksperci podkreślają, że szczepionka jest jedynym sposobem na to, by skutecznie pokonać pandemię, a także uchronić życie i zdrowie swoje oraz swoich najbliższych. W poniższych tekstach przeczytasz o tym, jak powstają szczepionki i dlaczego warto się szczepić.

