Danuta Holecka to jedna z głównych twarzy nowej Telewizji Polskiej, która zmieniła się diametralnie, odkąd szefuje jej Jacek Kurski, a prezentowane treści to litania chwalebna wszystkiego, co robią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nic więc dziwnego, że jej wizerunek odgrywa dużą rolę. W ostatnim czasie prezenterka nie decydowała się na różnego rodzaju metamorfozy, ta natomiast nastąpiła teraz na jej głowie. Nowy kolor odjął Danusi lat!

Dobra zmiana w końcu dotarła do TVP. Danuta Holecka zmieniła fryzurę! Śliczny kolor

W ostatnim czasie widzowie nie mieli okazji oglądać Danuty Holeckiej na antenie telewizyjnej jedynki. Główne wydanie "Wiadomości" prowadził bowiem Michał Adamczyk. 4 sierpnia na ekranie znów pojawiła się szefowa informacyjnego serwisu Telewizji Polskiej i zaprezentowała się w nowej fryzurze. Prezenterka rozjaśniła włosy i zdecydowała się na lśniący brąz. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że taki kolor odjął jej kilka lat i w tym przypadku faktycznie można mówić o dobrej zmianie.

I choć wiele osób mogło być zachwyconych nowym wizerunkiem Holeckiej, niekoniecznie tyle samo radości sprawiły jej słowa, która w programie "Gość Wiadomości" stwierdziła, że podwyżki należały się politykom, bowiem "marnie zarabiają".

Każdy chciałby uczciwie zarobić i mieć więcej, więc będą podwyżki dla ministrów, wiceministrów, polityków, premiera, prezydenta... (...) Uważam, że kiedy zabrali [obniżyli pensje - przyp. red.], ja uważałam, że to było niesłuszne. Bo wcale nasi politycy nie zarabiają kokosów, wręcz powiem, marnie zarabiacie, panowie.

Cóż... Dajcie znać, czy podoba Wam się nowa wersja Danuty Holeckiej.