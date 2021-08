Mateusz Damięcki często na Instagramie komentuje sytuację polityczną w Polsce. Aktor odnosi się także do problemów społecznych. Wspierał Polki podczas Strajku Kobiet, wypowiedział się także na temat strajku mediów, stając po stronie dziennikarzy. Teraz w jego mediach społecznościowych pojawił się kolejny wpis, który porusza ważną kwestię. Tym razem chodzi o tolerancję.

Mateusz Damięcki napisał wiersz o obecnej sytuacji w Polsce

Mateusz Damięcki w szpilkach

Mateusz Damięcki opublikował na Instagramie nietypowe zdjęcie. Aktor pozuje na nim w bieliźnie, a także skarpetach oraz szpilkach. Na rękach trzyma syna. Do fotografii załączył krótki opis na temat tolerancji. Zwraca się w nim do młodszego potomka.

Synku, tolerancja to za mało. Wystarczy miłość. A już jutro zobaczysz, co tatuś nawywijał - czytamy.

Uwagę zwracają też liczne hasztagi.

#szpilki #drag #dragqueen #dragqueens #skarpetydoszpilek

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Fani byli zachwyceni, że aktor dotyka kwestii związanych z tolerancją.

Brawo.

Jesteś niesamowity.

Mądry tata - pisali.

Mateusz Damięcki w szpilkach. O co chodzi?

Okazuje się, że zdjęcie to zapowiedź większego projektu. 6 sierpnia ukaże się bowiem teledysk do najnowszego singla zespołu Sarapata. Zagra w nim właśnie Mateusz Damięcki. Za pomysł i reżyserię klipu odpowiada Sylwia Rosak. Teledysk będzie nawiązywał do kultury drag queen.

Michał i Mateusz Sarapata przyznają, że tą tematyką interesują się od dawna.

Przed wami okładka naszego najnowszego singla. W roli głównej @mateuszdamiecki. Kulturą drag queen interesujemy się od dawna. Fascynuje nas z jednej strony połączenie delikatności i wyrazistości oraz to, jak wyzwalające dla drag są te stuprocentowe wcielenia - czytamy na instagramowym koncie zespołu.

Zespół Sarapata to duet braci Michała i Mateusza, którzy tworzą muzykę elektroniczną. Muzycy sprawdzają się także w roli producentów. Współpracowali z takimi polskimi artystami jak: Sylwia Przybysz, Lor, Kiwi, Jan Serce, Maria Tyszkiewicz. Bracia tworzą także muzykę do spektakli teatralnych czy filmów niemych.