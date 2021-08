W branży muzycznej Elżbieta Zapendowska jest jedną z najbardziej cenionych specjalistek od emisji głosu. To ona siała największy postrach, ale też cieszyła się ogromnym szacunkiem wśród uczestników programów "Idol" oraz "Must Be The Music", w których była jurorką. Jesteście ciekawi, co u niej słychać?

Elżbieta Zapendowska całkowicie zmieniła fryzurę

Elżbieta Zapendowska wiele lat temu wyprowadziła się ze stolicy. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowała z pracy. Wręcz przeciwnie, po prostu postanowiła skupić się na prowadzeniu warsztatów dla wokalistów. Ostatnio ekspertka od emisji głosu pojawiła się w Opolu, gdzie poprowadziła zajęcia w Muzeum Polskiej Piosenki. Zdjęcia z wydarzenia pojawiły się na Facebooku.

Nie da się ukryć, że Zapendowska przez ostatnie lata się zmieniła. Zrezygnowała z krótkiej fryzury i zapuściła włosy. Porzuciła też blond, w którym prezentowała się w muzycznych programach Polsatu. Poznajecie?

Za nami pierwszy dzień warsztatów "Konkursu dla wokalistów. Przeboje al'dęte" z Elżbietą Zapendowską i Narodową Orkiestrą Dętą w Lubinie. Dziś laureaci naszego konkursu pracują nad scenariuszem koncertu, który będzie towarzyszył "Kawiarenkom z gwiazdami" w trakcie tegorocznego festiwalu" - czytamy w opisie.

Czy Elżbieta Zapendowska pojawi się jeszcze w telewizji? Szanse na to są iluzoryczne. Jakiś czas temu rozmawiała bowiem z "Faktem", któremu wyznała, że w ostatnim czasie nie dostała żadnej propozycji, ale nawet gdyby taka się pojawiła, obawia się, że nie mogłaby skorzystać, ze względu na poważne problemy ze wzrokiem.

Elżbiecie Zapendowskiej życzymy jak najwięcej zdrowia!