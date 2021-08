Katarzyna Figura nigdy nie miała problemu z tym, by upubliczniać wizerunek córek. Kiedy jej pociechy były małe, zabierała je nawet do studia "Dzień dobry TVN". Dziś Koko i Kaszmir to nastolatki, które wzbudzają coraz większe zainteresowanie mediów. Czy zdecydują się pójść w ślady znanej i utalentowanej mamy?

Katarzyna Figura była gościem launchu nowego serwisu streamingowego ViaPlay. W rozmowie z naszym reporterom opowiedziała nieco o córkach. Uwielbia z nimi podróżować, ale w zeszłym roku do Francji poleciała z nią tylko starsza pociecha.

Koko poleciała ze mną do Cannes na zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju". Miałam kilka dni wolnych, więc pojechałyśmy razem. Kaszmir nie mogła być z nami, ponieważ to był wrzesień, a ona rozpoczynała naukę w pierwszej klasie liceum. Rzeczywiście namiętnie fotografowałam Koko - wspomina gwiazda "Kilera".

Katarzyna Figura ma na koncie wiele wspaniałych ról filmowych i teatralnych. Czy jej córki zdecydują się zostać aktorkami? Być może.

Na pewno mają takie artystyczne zamiłowania, bardzo kochają muzykę, film, to przyszło w sposób naturalny. Zawsze towarzyszyły mi w życiu zawodowym, zabierałam je na plany zdjęciowe, bywały w teatrze. Myślę, że to wewnętrzne zamiłowanie do sztuki. Chyba nie było innej drogi.

Wiele osób zastanawia się zapewne, dlaczego aktorka zdecydowała się obdarować córki tak nietypowymi i rzadkimi imionami. Okazuje się, że idzie za tym pewna symbolika. Imię Koko wywodzi się jest z kultury plemienia rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej Blackfoot i oznacza "noc". Kaszmir z kolei to coś "niebiańskiego", co wiąże się z jasnością, światłem.