Piosenki 23-letniej sanah nuci dziś cała Polska. Zuzanna Jurczak, bo tak brzmi jej prawdziwe imię, jest obecnie jedną z lepiej zapowiadających się wokalistek polskiej sceny muzycznej. Serca słuchaczy podbiła utworami "Szampan", "Ale jazz!" czy "Królowa dram". Internauci zdążyli nazwać ją już "damskim Dawidem Podsiadło" i "polską Laną del Rey". Jednak jej początki na popowej scenie nie były łatwe.

Skąd pseudonim sanah?

Sanah - wielu intryguje pseudonimem wokalistki. Ten nie wziął się znikąd. "sanah" jest skrótem od angielskiej wersji jej imienia, czyli Susannah.

Skoro nazywam się Zuzanna, a po angielsku to jest Susannah, to skróciłam do Sanah. Nietrudne do wymówienia zarówno w Polsce, jak i na świecie - tłumaczyła w rozmowie z muzo.tv

Na początku swojej kariery muzycznej Zuzanna Jurczak występowała jako Ayreen, co z kolei wzięło się od jej drugiego imienia - Irena. Stało się ono zresztą inspiracją do nadania tytułu najnowszemu albumowi artystki - "Irenka", z którego pochodzą przeboje "2:00" oraz "Etc. (na disco)".

Sanah próbowała swych sił w licznych talent show

Sanah próbowała swoich sił w kilku programach telewizyjnych typu talent show. Wzięła udział m.in. w castingach do "The Voice of Poland" czy "Mam Talent". W obu przypadkach nie została jednak doceniona.

Byłam przekonana, że jeśli uda mi się coś pod względem śpiewającym, to przez talent show albo że ktoś mnie odkryje na YouTube. Dwa razy byłam w "Mam talent!" i dwa razy w "The Voice of Poland" - wyznała w wywiadzie dla Plejady.

Sanah wystartowała nawet w brytyjskiej wersji "Mam Talent", ale i tam nie zdobyła uznania, co wspomina z rozgoryczeniem:

Bardzo to było przykre. To żenujące akurat, ale się popłakałam na precastingu. Nie mogłam uwierzyć, dopytywałam, ale mówili "Sorry, no". Wyszłam i łzy spływały mi po policzkach.

Jakie wykształcenie ma sanah?

Sanah ma gruntowne wykształcenie muzyczne. Naukę w szkole muzycznej rozpoczęła już w wieku sześciu lat. Od siódmego roku życia gra na skrzypcach, kilka lat później rozpoczęła naukę gry na fortepianie. Nie tak dawno, bo zaledwie w czerwcu 2021 uzyskała magisterium z instrumentalistyki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Sanah tworzy swoje utwory, gdy jest smutna

Wokalistka wyznała, że najczęściej zasiada do pianina i komponuje swoje nowe utwory w momencie, gdy ma gorszy nastrój. Stąd tematy jej piosenek.

Pociesza mnie tylko melodia. Tłumi mój żal, mówię sobie. Tańcz, tańcz, tańcz, może to coś da - to fragment przeboju Sanah "Melodia"

Inspiracją dla Sanah są Sia i Podsiadło

Sanah przyznaje, że zafascynowana jest twórczością australijskiej gwiazdy Sii i inspiruje się jej sposobem nagrywania wokali. Jest też fanką Dawida Podsiadły, który zresztą zaśpiewał na żywo utwór "Cząstka", z debiutanckiej EP-ki sanah.

Jej pierwszym publicznym wystąpieniem był udział w Tedx Talks

W listopadzie 2014 roku wokalistka wystąpiła na jednym z największych kanałów w serwisie YouTube - Tedx Talks. Tedx Talks to kanał składający się z inspirujących idei wartych propagowania. Jej koncert podczas Tedx Talks trwał prawie 10 minut, a internauci mogli usłyszeć "Lay Me Down" Aviciiego, "Byłam Różą" Kayah oraz własny utwór sanah "It Is Right".

W 2015 dostała się do gali finałowej 10. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Ten Ton" z utworem "Poranne łzy". Jej wykonanie znalazło się w albumie "Ten Ton – Piosenki Wojciecha Młynarskiego".

Sanah pracuje też dla innych

Sanah pisze nie tylko muzykę i teksty do swoich piosenek. Dla Roksany Węgiel napisała utwór "Half of My Heart". Stworzyła również wraz z Natalią Zastępą muzykę do utworu Natalii pt. "Kłopoty".

Czy sanah odbierze w tym roku statuetkę Fryderyka?

Sanah najpierw wrzucała swoje piosenki na YouTube, by tam poszukać słuchaczy. To przyniosło jej popularność. Szybko podpisała kontrakt muzyczny z wytwórnią Magic Records, a w styczniu 2020 opublikowała singel "Szampan", którym zapowiadała premierowy album studyjny i została nominowana w trzech kategoriach do nagrody muzycznej "Fryderyki".

