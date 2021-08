Małgorzata Rozenek jako naczelna influencerka w kraju stale reklamuje różne produkty - począwszy od kosmetyków, po różnego rodzaju ubrania i dodatki. W środę wybrała się do ulubionego sklepu z odzieżą luksusową i zapozowała na tle budynku, na którym namalowane są skrzydła. Opublikowała zdjęcia w czarnej, balowej sukni. Ale talia!

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek jak łowca burz. Zrelacjonowała szalejącą pogodę

Małgorzata Rozenek i jej talia osy pozują na tle skrzydeł. Fan grzmi: Nie dla każdego. Ale riposta! Pójdzie mu w pięty

Małgorzata Rozenek postanowiła nieco zmotywować fanów do działania i do podążania za marzeniami, bowiem każdy z nas powinien być "uskrzydlony".

Po prostu zacznij… Po prostu to zrób… - napisała pod zdjęciami.

Nie możemy przejść obojętnie obok stylizacji - Rozenek wyglądała rewelacyjnie. I choć ma na sobie jedynie najzwyczajniejszą w świecie, czarną sukienkę na ramiączka, musimy przyznać, że piękno tkwi w prostocie. Z niczym nie przesadziła i w takim "looku" spokojnie mogłaby zachwycać na festiwalu w Cannes, czy na czerwonym dywanie podczas Oscarów. Niestety, niektórzy postanowili zaczepić ją i odnieść się do jej wpisu. Internauta zarzucił Małgorzacie, że promuje sklep, na którego produkty nie stać każdego, co nie do końca jest fair.

Małgosiu, nie każdy może zacząć. Ten sklep nie jest dla każdego, zapewne to wiesz, ale rozumiem, że barter i te sprawy...

Na odpowiedź "Perfekcyjnej" nie musiał czekać długo.

Nie każdy ma skrzydła? Wierzę, że każdy się z nimi rodzi. Do czasu, aż ktoś mu je będzie próbował podcinać... Nie róbmy sobie tego nawzajem.

Trzeba przyznać, że Gosia naprawdę pokazała klasę.

ZOBACZ TEŻ: Radosław Majdan pokazał pokój Henia. Fani zachwyceni wystrojem. "Pierwszy normalny dom celebryty"