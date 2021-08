Anna Mucha ze względu na swoją profesję od lat wciela się w różne role. Za jej charakteryzację odpowiadają zazwyczaj zawodowcy, jednak tym razem, aktorka oddała się w ręce własnej córki.

Anna Mucha pozwoliła się wystylizować córce. Efekt pokazała w mediach społecznościowych

Na Instagramie Anna Mucha pochwaliła się zdjęciem charakteryzacji, którą wykonała jej córka. Zdolna Stefania wykonała mamie makijaż oraz zadbała o całą stylizację.

Córka mnie tak umalowała, wystylizowała i urządziła - napisała aktorka.

Fani aktorki nie kryli zachwytu. Dziewięciolatka wykonała mamie klasyczne czarne kreski na górnej powiece oraz przyozdobiła jej fryzurę czarnym fascynatorem z koronką. Internauci oprócz tego, że skomplementowali pracę dziewczynki, zwrócili również uwagę na to, że na opublikowanym zdjęciu Anna Mucha przypomina dwie inne sławne osoby. Jedni sugerowali podobieństwo do Meghan Markle inni natomiast do Victorii Beckham, w dniu wesela księcia Williama i księżnej Kate.

Zdolna córka! Ma gust i styl dziewczyna.

Ma zdolności.

Pięknie jak Victoria Beckham na weselu księcia Williama i Kate Middleton w kwietniu 2011 roku.

Myślałam, że to Meghan Markle - pisali fani.

Niektórzy internauci przyznali też, że charakteryzacja sprawiła, że w pierwszej chwili w ogóle nie poznali aktorki.

