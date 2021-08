Rihanna w 2017 roku wypuściła na rynek markę Fenty Beauty, która przynosi jej największe przychody. Cały jej majątek jest w sumie wart 1,7 miliarda dolarów. Ta zawrotna kwota czyni ją najbogatszą wokalistką na świecie. Na głowę bije ją jedynie Oprah Winfrey, jednak prezenterka zalicza się do zupełnie innej kategorii.

Rihanna najbogatszą artystką na świecie

Rihanna od 2016 roku nie wydała nowego albumu. Jej kariera chyliła się ku upadkowi - w końcu była na topie przez ponad 20 lat. Wiedziała więc, że warto zainwestować w co innego - kolekcje akcesoriów, kosmetyków i ubrań sygnowanych jej pseudonimem artystycznym były strzałem w dziesiątkę. Większość jej fortuny (szacunkowo 1,4 miliarda dolarów - wynika z informacji Forbes'a) to wpływy z Fenty Beauty. Kosmetyki można zresztą kupić chociażby w Sephorze. Co ciekawe, ostatni rok w ogóle był bardzo udany dla firm tego typu - podczas pandemii sprzedaż kosmetyków spadła, ale one są warte więcej, niż kiedykolwiek wcześniej.

Spora część majątku Rihanny to także udziały w firmie bieliźniarskiej Savage x Fenty (wartości ok. 270 milionów dolarów).

Nie żeby wszystko, czego dotknie Rihanna, zamieniało się w złoto. W lutym wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zawiesza działalność luksusowego domu mody Fenty. Ostatnią kolekcję mogliśmy oglądać w listopadzie 2020 roku. Winę za kiepskie wyniki sprzedaży przypisuje się samym ubraniom, które nie miały w sobie nic odkrywczego. To jednak nie zmienia faktu, że w ostatnim czasie wokalistka i - powiedzmy sobie szczerze - businesswoman - nieźle się dorobiła i raczej szybko nie będzie miała rywali. Dostępne niemal wszędzie i atrakcyjne cenowo kosmetyki Fenty Beauty wciąż rozchodzą się jak ciepłe bułeczki.

