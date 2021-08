Stylizacje księżnej Kate są analizowane pod każdym kątem. Rzadko kiedy można zarzucić jej nie do końca trafiony ubiór, nie mówiąc o zupełnie nieadekwatnym do okazji. Ma jednak kolor, którego wyjątkowo unika.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Pokłócili się przez Meghan Markle. Harry rzucił słuchawką

Księżna Kate nie lubi koloru pomarańczowego

Księżna Kate idealnie wpasowuje się w oczekiwania - ubiera się odpowiednio do okazji. Nie boi się kolorów, różnorodnych fasonów i połączeń. Wszystko oczywiście z uwzględnieniem wszelkich zasad obowiązujących na dworze. To prawdziwa perfekcjonistka. Jej stylizacje są zresztą doceniane przez fanów na całym świecie. Gdy Kate zakłada buty czy sukienkę z sieciówki, one szybko znikają z półek sklepowych. Ufa swoim stylistom, którzy zapewne pomagają jej przed każdym wyjściem, jednak ma obiekcje co do jednego koloru. Bardzo rzadko decyduje się na założenie elementu garderoby w odcieniu pomarańczy.

Nie ma jednak żadnej tradycji, która wskazuje, że pomarańczowy jest niedostępny dla rodziny królewskiej. Według The Express, w środowisku znanych fashionistek powszechnie wiadomo, że po prostu nie wygląda dobrze na zdjęciach. Czy to właśnie ten argument wpływa na niechęć Kate do tego koloru? Dena Przbyla, psycholożka i autorka specjalizująca się w Technikach Emocjonalnej Wolności, zwraca uwagę, że pomarańczowy ma kilka negatywnych konotacji.

Wśród negatywnych cech tego koloru są duma i powierzchowność. To po prostu nie świadczy dobrze o osobie, która go nosi - twierdzi psycholożka w rozmowie z portalem Express.

Meghan dostała życzenia urodzinowe od Kate i Williama. Chcą zakończyć wojnę?

Pamiętacie jakieś stylizacje księżnej w tym kolorze?

Zobacz też: Ekspertki analizują zachowanie księcia Williama i księżnej Kate. Ich gesty wiele mówią o tym, jakimi są rodzicami. "Priorytety"