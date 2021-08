Meghan Markle obchodzi okrągłe 40. urodziny! Z tej okazji ma już dokładnie rozplanowany cały dzień. Żona księcia Harry'ego zdecydowała się świętować w gronie najbliższych, choć zagraniczne media donoszą, że grono to ma liczyć 65 osób. Tak czy inaczej, Meghan nie może narzekać na brak zainteresowania, a życzenia wysyłają znajomi i fani z całego świata. Biorąc pod uwagę konflikt na linii Meghan i Harry kontra reszta Pałacu Buckingham, relacja, która pojawiła się na oficjalnym profilu księżnej Kate oraz księcia Williama może mocno zdziwić.

Księżna Kate i książę William ZŁOŻYLI Meghan życzenia z okazji urodzin. Królowa nie będzie zachwycona

Przez wyprowadzkę Meghan i księcia Harry'ego do Stanów Zjednoczonych, narastający w rodzinie królewskiej konflikt rozpętał się na dobre. W międzyczasie na jaw zaczęły wychodzić niewygodne dla obu stron fakty, a oliwy do ognia dolał słynny już wywiad u Oprah Winfrey. Po licznych turbulencjach, czwartego sierpnia pojawiło się światełko w tunelu. Książęca para nie zapomniała o urodzinach Meghan i złożyła jej życzenia, publikując je na oficjalnym Instagramie.

Szczęśliwych 40. urodzin dla księżnej Sussex - czytamy na InstaStories księżnej Kate i księcia Williama.

Nie wiemy, jak Meghan, ale my jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym obrotem sprawy. Mamy nadzieję, że te życzenia płyną prosto z serc księżnej Kate i księcia Williama. Co ciekawe, jak widzimy, książęca para zwróciła się do Markle jak do księżnej, a przecież wiemy, że żona księcia Harry'ego po opuszczeniu Wielkiej Brytanii została pozbawiona tytułów. A co na to królowa?